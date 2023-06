Ngày 12/6, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Hội nghị được tổ chức trực tiếp từ điểm cầu trụ sở Thành ủy Hà Nội và trực tuyến đến 4.487 điểm cầu trong cả nước, với hơn 20.000 đại biểu tham dự.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Quang Phong)

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn trình bày Báo cáo tóm tắt đánh giá tình hình thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Theo đó, trong hơn 2 năm qua, việc triển khai thực hiện Kết luận 01, chuyên đề toàn khóa nghiêm túc, coi trọng kiểm soát chất lượng từ cơ sở, bảo đảm tính kịp thời, thống nhất giữa ý chí, hành động trong toàn Đảng và hệ thống chính trị.

Hàng năm, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị, chú trọng nội dung đẩy mạnh học tập và làm theo Bác, nội dung sinh hoạt chuyên đề, trên cơ sở bám sát tinh thần nội dung cốt lõi của chuyên đề toàn khóa.

Ông Lại Xuân Môn cho biết, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương mở các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng với nhiều chủ đề sâu sắc như: “Tự soi, tự sửa”, “Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất”.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn nhấn mạnh, điểm nổi bật đạt được từ học tập sang làm theo Bác và nêu gương thể hiện rõ nét trong 2 năm qua là công tác xây dựng Đảng về đạo đức được đẩy mạnh, kết hợp hài hòa giữa “xây” và “chống”, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng cải cách hành chính, văn hóa công vụ.

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” được đẩy mạnh, trọng tâm là phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phan Nguyễn Như Khuê - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy đã yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên, công chức... nghiêm túc xây dựng kế hoạch, tự giác đăng ký những nội dung học tập, làm theo Bác và xem đây là một trong những tiêu chí quan trọng trong đánh giá, quy hoạch, đề bạt và luân chuyển cán bộ hàng năm và đánh giá nhiệm kỳ.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, thành phố đã đề cao thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quy định về miễn nhiệm, từ chức của cán bộ, điều chuyển, bố trí công tác đối với lãnh đạo, quản lý sau khi bị kỷ luật hoặc uy tín giảm sút, năng lực hạn chế; quy định về miễn nhiệm, từ chức đối với người đứng đầu khi để cơ quan, đơn vị thuộc quyền phụ trách, quản lý, hoặc cấp dưới trực tiếp xảy ra tham nhũng, tiêu cực rất nghiêm trọng.

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ.

Báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ nêu một số kết quả nổi bật sau 2 năm thực hiện Kết luận số 01 là Bộ Công an quyết tâm đi đầu đổi mới về tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế, thực hiện thành công mô hình công an 4 cấp với chủ trương “bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, đã điều động gần 52.000 cán bộ chiến sĩ đảm nhận chức danh công an xã hoạt động hiệu quả.

“Trong công tác, chiến đấu đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, nêu cao trách nhiệm, tận tụy với công việc, phục vụ nhân dân, không quản ngại khó khăn, nguy hiểm trong đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yêu của nhân dân”, ông Trần Quốc Tỏ nói.

Các đại biểu dự hội nghị tại đầu cầu Thành ủy Hà Nội.

Phát biểu chỉ đạo, kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Kết luận 01 trong 2 năm vừa qua.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh một số giải pháp trong thời gian tới là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận 01 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương; Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Quy định 37 của Trung ương.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng yêu cầu nghiên cứu đổi mới, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều cách làm hay, đột phá.

“Trong đó, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, phải nêu cao tinh thần gương mẫu, tự giác, trách nhiệm, nêu gương trong việc học tập và làm theo Bác, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng”, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.