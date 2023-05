Ngày 4/5, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, khoảng 11h30 ngày 3/5, Công an xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc cô gái trẻ tên D.T.H. (SN 2004 ở thôn Chân Sơn, xã Hương Sơn) do mâu thuẫn với gia đình nên đã leo lên ngồi ở mép mái tôn tầng 3 có ý định tự tử.

Trưởng Công an xã Hương Sơn tuyên truyền, vận động cô gái bỏ ý định tự tử. Ảnh: CACC.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Hương Sơn đã phối hợp cùng chính quyền địa phương, gia đình triển khai các biện pháp giải cứu, vận động, thuyết phục H. thay đổi ý định.

Cùng thời điểm, Trung tá Nguyễn Mạnh Dũng - Trưởng Công an xã Hương Sơn đã trực tiếp vận động, thuyết phục và đưa được cô gái trẻ vào nơi an toàn.