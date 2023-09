Hôm nay (25/9), lãnh đạo phường Cửa Nam (TP Vinh) cho biết Trường Mầm non Cửa Nam (số 85, đường Phan Đình Phùng, phường Cửa Nam, TP Vinh) được xây dựng từ năm 2000, trên diện tích 650m2 với 8 phòng học.

Đầu năm 2021, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Nghệ An (Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An) phát thông báo đấu giá với tài sản: Quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất đối với Khu đất trụ sở Nhà văn hóa phường Cửa Nam và Trường Mầm non Cửa Nam với diện tích hơn 1.000m2. Mức giá khởi điểm cho toàn bộ tài sản kể trên là gần 47 tỷ đồng.

Tới ngày 27/8/2021, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 3161/QĐ-UBND về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất đối với khu đất trụ sở Nhà văn hóa phường Cửa Nam và Trường Mầm non Cửa Nam.

Trường mầm non phải đi thuê cơ sở mới của doanh nghiệp làm phòng học. Ảnh: ĐN

Sau đó, một doanh nghiệp trúng đấu giá tài ở trên địa bàn Nghệ An. Số tiền thu được sau đấu là hơn 56 tỷ đồng và sẽ được xây trường mầm non mới.

Vậy nhưng, hơn 1 năm đi qua, dự án xây dựng trường mới do UBND TP Vinh làm chủ đầu tư dự kiến hơn 50 tỷ đồng vẫn chưa thể triển khai. Lý do được đưa ra là vướng quy hoạch chi tiết 1/500 dự án hào thành cổ Vinh.

Do vậy, dự án xây dựng trường mầm non mới phục vụ cho nhu cầu người dân ở địa phương chưa thể thực hiện. Lãnh đạo phường Cửa Nam thông tin trước thực tế trường mới chưa thể xây dựng, địa phương đã thuê khu vực tầng 3 của Công ty TNHH Hoa Thường, ở đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Đội Cung (TP Vinh) để phục vụ dạy học. Địa điểm thuê mới đáp ứng được các nhu cầu cơ sở vật chất cho các cháu học.

Các học sinh trường mầm non đang đi học thuê ở cơ sở mới. Ảnh: ĐN

“Mọi chủ trương cho thuê cơ sở vật chất là do UBND TP Vinh phê duyệt, địa phương trực tiếp ký hợp đồng với doanh nghiệp. Mỗi tháng thuê 75 triệu đồng, với diện tích khoảng 1.800m2. Đây là thời gian đang chờ để làm các thủ tục xây dựng mới trường mầm non” - vị lãnh đạo phường chia sẻ.

Được biết, hiện có 231 em theo học Trường Mầm non Cửa Nam tại cơ sở mới thuê. Có nhiều phụ huynh đã phải chuyển trường cho con sang học ở các cơ sở tư nhân mới mở gần đó.