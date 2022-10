Trương Ngọc Ánh kể ngày đầu Nam tiến lập nghiệp năm 16 tuổi

Diễn viên Trương Ngọc Ánh trong chương trình The Future Journey với chủ đề Empowering Women - phiên bản đặc biệt hơn dành riêng cho ngày Phụ nữ Việt Nam đã có những chia sẻ về hành trình lập nghiệp khi Nam tiến năm 16 tuổi của mình.

“Trương Ngọc Ánh rời Hà Nội để vào Sài Gòn theo đuổi ước mơ nghệ thuật từ lúc 16 tuổi. Ở vào độ tuổi đó, cô gái nào chẳng tràn đầy sự trẻ trung, niềm tin và những ảo mộng về một chân trời mới đang chờ đợi ở phía trước. Với tôi, Sài Thành lúc đó là chốn phồn hoa đô hội, thật đẹp và lấp lánh nhưng cũng có bao điều xa lạ, bỡ ngỡ. Tôi may mắn nổi tiếng ngay sau vai diễn đầu tiên và cũng trải qua nhiều áp lực khi bị gán mác ‘người đẹp đóng phim’.

Thuở ấy, tôi chưa bản lĩnh như hiện tại nên hay buồn trước những lời khen chê. Và cũng trăn trở làm sao để vượt qua những định kiến đó hay có nên theo đuổi nghiệp diễn viên, người mẫu nữa hay không. Sau đó, tôi lắng nghe bản thân để hiểu mình muốn điều gì. Và hiểu ra rằng mình chỉ thất bại khi mình bỏ cuộc”, cô nói.

Trương Ngọc Ánh.



Trương Ngọc Ánh tự nhủ, bây giờ khán giả chưa hiểu thì chị phải nỗ lực hơn nữa để được họ công nhận. Và nữ diễn viên đã miệt mài tham gia hàng loạt bộ phim truyền hình thời bấy giờ cho đến khi tên tuổi được gắn với nhiều vai diễn nổi tiếng như Lan Anh trong Đồng tiền xương máu, Giã từ dĩ vãng, Công ty thời trang… Chị nhớ mãi cảm giác khi đi ngoài đường, được khán giả gọi tên “Lan Anh”.

Khi chinh phục lĩnh vực phim điện ảnh, chị cũng quyết tâm phải “cháy” hết mình như thể đó là vai diễn cuối cùng. Và Trương Ngọc Ánh cũng có những dự án phim ảnh mà chị tự hào cho đến bây giờ như Áo lụa Hà Đông, Hương Ga…

Bên cạnh những câu chuyện truyền động lực, không gian âm nhạc mang đến khách mời những trải nghiệm thú vị. Từ đầu chương trình, sự xuất hiện của ca sĩ Thảo Trang với những bản Flying to the moon sôi động đã đủ hâm nóng khán phòng được trang trí theo concept sang trọng, thanh lịch. Thảo Trang biến hóa đa dạng, từ những tình khúc say đắm cho đến giai điệu sâu lắng của Ước mơ của mẹ.

Khách mời của chương trình là những người phụ nữ truyền cảm hứng.

Bà Trịnh Thùy Hương - người sáng lập chương trình The Future Journey – cho biết mỗi khách mời hiện diện tại sự kiện là một cá nhân xuất chúng ở lĩnh vực mà họ theo đuổi. Xuyên suốt chương trình, hoạt động kêu gọi quyên góp cho quỹ Nâng bước tuổi thơ do Hoa hậu Ngọc Châu làm đại sứ được nhấn mạnh. Đây là tổ chức từ thiện cung cấp chuyên môn điều trị bệnh lý và phẫu thuật đa khoa theo tiêu chuẩn quốc tế cho trẻ em dị tật bẩm sinh và di chứng sau tai nạn. Khi sự kiện khép lại, quỹ ghi nhận con số 170 triệu đồng do các mạnh thường quân chung tay đóng góp.