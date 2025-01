Nhân vật Trương Ngọc Ánh ôm từ phía sau khiến nhiều người tò mò.

Cách đây ít ngày, Trương Ngọc Ánh đăng bức ảnh ôm một người đàn ông từ phía sau lưng ở sân bay, hé lộ về một dự án siêu đặc biệt. Mới đây, danh tính của người này chính thức được nữ diễn viên Hương Ga hé lộ, đó là thành viên ê-kíp sản xuất dự án phim mới của cô.

Trương Ngọc Ánh cùng công ty sản xuất của cô đã được hai nhà sản xuất điều hành Sir Daniel K. Winn và Randall J. Slavin của WS Production (Mỹ) lựa chọn trở thành đối tác sản xuất tại Việt Nam của dự án điện ảnh đặc biệt mang tên Dragonfly (Chuồn Chuồn), đánh dấu sự trở lại của Trương Ngọc Ánh với phim ảnh sau gần 1 thập kỷ vắng bóng kể từ Truy sát.

Là người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, từng ghi dấu ấn với các bộ phim Việt Nam lẫn quốc tế như: Áo lụa Hà Đông, Hương Ga, Abduction, City of Crows… Trương Ngọc Ánh cùng ê-kíp Dragonfly được kỳ vọng sẽ mang đến cho khán giả một tác phẩm điện ảnh chất lượng với cốt truyện hấp dẫn và giàu cảm xúc.

Hóa ra là thành viên của ê-kíp "Dragonfly".

Trương Ngọc Ánh chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất hào hứng và tự hào khi được đón tiếp các đồng nghiệp quốc tế đến Việt Nam. Đây là một dự án thú vị và đầy thử thách nhưng tôi tin rằng với sự nỗ lực, đam mê và tài năng của toàn bộ ê-kíp, chúng tôi sẽ hoàn tất và chờ đón bộ phim được ra mắt tại Mỹ, Việt Nam và các quốc gia khác trên thế giới".

Dragonfly do đạo diễn Jordan Schulz cầm trịch. Jordan là một đạo diễn, nhà quay phim tài năng, với gần 15 năm kinh nghiệm và tham gia nhiều dự án điện ảnh với các vai trò khác nhau như Now You See Me 2 (với các diễn viên Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson), Patriots Day (cùng các ngôi sao Mark Wahlberg, Michelle Monaghan, J.K. Simmon)...

Cùng với hai nhà sản xuất điều hành Sir Daniel K. Winn, Randall J. Slavin, nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh, đạo diễn Jordan Schulz, Dragonfly còn có sự đồng hành của hai nhà sản xuất đến từ Mỹ là Eamon Fay và Tiến Phạm.

Trương Ngọc Ánh trở lại với phim ảnh sau nhiều năm.

Đoàn phim Dragonfly hiện đang bước vào giai đoạn tiền kỳ cho các phân đoạn được quay tại Việt Nam như khảo sát địa điểm, tìm bối cảnh, thiết kế phục trang và đạo cụ, lên kế hoạch chi tiết cho các cảnh quay… Trong chuyến công tác lần này tại TPHCM, đạo diễn Jordan cùng đoàn phim sẽ tổ chức tuyển chọn diễn viên cho một số vai diễn quan trọng.

Trương Ngọc Ánh trong phim "Truy sát" (2016):

