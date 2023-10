Bữa tiệc sinh nhật là món quà đặc biệt các nghệ sĩ Việt tặng Shontelle, qua đó tri ân các nghệ sĩ sẽ hỗ trợ cô trong dự án truyền cảm hứng cho ca khúc Impossible sắp ra mắt.

Shontelle (bên phải) thổi nến sinh nhật cùng NTK Jovana Benoit.

Shontelle diện trang phục của Cory Trần - NTK người Mỹ gốc Việt từng hợp tác với các ngôi sao thế giới như Nana Komatsu, Nicole Scherzinger, Nicki Minaj, Trương Bá Chi…

Trương Ngọc Ánh bên Shontelle.

Cô niềm nở chia sẻ về lần thứ 3 ghé thăm Việt Nam, hào hứng trò chuyện cùng các khách mời như: Trưởng ban giám khảo Miss Earth Vietnam 2023 Trương Ngọc Ánh, Á hậu Thuý Vân, Hoàng Thùy, Kim Duyên, vợ chồng Dương Khắc Linh - Sara Lưu, ca sĩ Only C, Hà Nhi, Hoàng Mỹ An, diễn viên Kim Lý, Tô Lâm...

Từ trái qua: Hoàng Mỹ An, Thuý Vân, Hoàng Thuỳ, Tô Lâm, Kiều Ngân.

Ngày 14/10 tới, Shontelle sẽ có mặt tại đêm chung kết Miss Earth Vietnam 2023, biểu diễn bản hit Impossible do chính cô viết lại lời mới, kể về những ngày tháng khó khăn. Qua đó, nữ ca sĩ muốn truyền cảm hứng cho các thí sinh, để họ có thêm sự tự tin, động lực trở thành những đại sứ truyền cảm hứng cho môi trường, cộng đồng.

Shontelle đón sinh nhật tại Việt Nam.

Shontelle rất thích uống nước dừa, ăn phở Việt Nam, cho rằng các món ăn Việt Nam rất ngon, hài hòa về dinh dưỡng. Nữ ca sĩ bật mí đang lên kế hoạch hợp tác với các nghệ sĩ Việt để ra mắt một số sản phẩm âm nhạc quốc tế, đồng thời thực hiện các dự án cộng đồng tại đây. Trước đó, cô từng tới Việt Nam vào năm 2017 và 2019.

Shontelle sinh năm 1985, là ca sĩ, rapper, nhạc sĩ, nổi tiếng với 3 bản hit Impossible, Super woman, No gravity, hay các đĩa đơn như Impossible, Count on me… Ca khúc Man down trong album LOUD của Rihanna do Shontelle đồng sáng tác cũng từng được đề cử cho giải Grammy.

MV Impossible đạt gần 220 triệu lượt xem trên YouTube của Shontelle:

Thanh Phi