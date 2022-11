Truy bắt nghi phạm cướp tiệm vàng ở Bắc Giang

Khoảng 14h40 ngày 25/11, tại tiệm vàng Hưng Điệp ở phố Cốc, xã Dĩnh Trì xảy ra vụ cướp.

Vào thời điểm trên, chị Nguyễn Thị Điệp, chủ cửa hàng kinh doanh vàng bạc Hưng Điệp đang bán hàng thì một thanh niên mặc áo xanh, đeo khẩu trang màu trắng đến hỏi mua dây chuyền vàng 10K.

Sau một hồi xem xét, người này bất ngờ tung một nắm cát vào mặt chị Điệp rồi cướp đi 2 chiếc dây chuyền, tổng trị giá hơn 17 triệu đồng.

Nghi phạm cướp tiệm vàng được camera ghi lại. Ảnh CACC

Thủ phạm của vụ cướp đã bỏ lại đôi dép rồi chạy về hướng thôn Núi, xã Dĩnh Trì tẩu thoát. Nhiều người dân đuổi theo nhưng không bắt được.

Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Bắc Giang thông tin, sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an TP Bắc Giang đã chỉ đạo Công an xã Dĩnh Trì tham gia bảo vệ hiện trường; cử các đội nghiệp vụ nhanh chóng triển khai các mũi truy bắt đối tượng.

Cơ quan chức năng vẫn đang truy bắt nghi phạm gây án.