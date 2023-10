Tối 17/10, Công an TP Vũng Tàu cho biết vừa phối hợp cùng Phòng CSHS Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt giữ được nghi phạm Nguyễn Thanh Hùng (40 tuổi, trú huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) liên quan tới việc đâm người đàn ông tử vong ở phường 11. Hùng đang lẩn trốn tại một khách sạn ở phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu.

Nghi phạm được bàn giao cho Phòng CSHS Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Nghi phạm Nguyễn Thanh Hùng. (Ảnh: CACC)

Thông tin ban đầu, vào sáng cùng ngày, Nguyễn Thanh Hùng có biểu hiện đã sử dụng ma tuý. Đối tượng dùng dao tấn công hai người trên địa bàn xã Phước Tỉnh (huyện Long Điền), sau đó di chuyển qua TP Vũng Tàu.

Đến khoảng hơn 13h cùng ngày, Hùng đi đến hẻm 34 đường Bắc Sơn, phường 11, TP Vũng Tàu thì thấy anh Phạm Thanh H. (37 tuổi, trú huyện Long Điền) đang ngồi nhậu với bạn.

Tại đây, Hùng tiến lại và dùng dao vô cớ đâm anh H. khiến người này tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án Hùng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo người nhà nạn nhân, giữa anh H. và nghi phạm Hùng không có sự quen biết.

Hùng là đối tượng nghiện ma tuý, từng bị Công an xã Phước Tỉnh đưa đi cai nghiện bắt buộc và vừa mới trở về địa phương vào đầu tháng 8.