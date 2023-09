Chiều nay (25/9), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp với Công an TP Thuận An điều tra, truy bắt nhóm đối tượng dùng hung khí tấn công khiến một người bị thương.

Hung khí các đối tượng bỏ lại tại hiện trường - Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 24/9, hai nhóm thanh niên đứng nói chuyện với nhau tại một tuyến đường ở phường Bình Hòa, TP Thuận An.

Sau đó, hai bên xảy ra cự cãi rồi ẩu đả. Lúc này, một số thanh niên đã dùng hung khí như mã tấu và vật giống súng tấn công nhóm người còn lại.

Sự việc khiến anh N.H.H (SN 1988, quê Sóc Trăng) bị bắn gục trên đường. Sau khi gây án, các đối tượng bỏ lại mã tấu tại hiện trường rồi lên xe máy tẩu thoát.

Nạn nhân sau đó được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu.

Qua truy xét, lực lượng chức năng đã xác định được một số đối tượng liên quan và đang tiến hành truy bắt.