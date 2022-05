Truy nã cựu nhân viên BQL dự án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Ba Đồn, Quảng Bình hôm nay (17/5) cho biết, đã ra quyết định truy nã bị can đối với Nguyễn Quốc Thịnh (SN 1994, trú tại tổ dân phố Me Hội, phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng truy nã Nguyễn Quốc Thịnh. Ảnh: Công an Quảng Bình cung cấp

Trước đó, cơ quan chức năng nhận được tin báo tố giác tội phạm của người dân với nội dung, Nguyễn Quốc Thịnh (cán bộ hợp đồng làm việc tại BQL dự án thị xã Ba Đồn) đã lợi dụng việc làm môi giới mua bán và kinh doanh đất đai để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người với số tiền hơn 2,2 tỷ đồng.

Vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã xác định đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Nguyễn Văn Toàn, trú tại tổ dân phố Đơn Sa, phường Quảng Phúc với số tiền 196 triệu.

Bằng những chứng cứ thu thập được, ngày 16/4, Cơ quan CSĐT, Công an thị xã Ba Đồn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quốc Thịnh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, sau khi ông Thịnh tự ý bỏ nhiệm sở không có lý do, ông Nguyễn Văn Ninh, Phó Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn kiêm phụ trách BQL Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất (ĐTXD&PTQĐ) cũng đã phát đi thông báo về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với ông Thịnh.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.

Hải Sâm