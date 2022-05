Truy tìm nhóm người hành hung tài xế grab ngay giữa giao lộ ở Đà Nẵng

Tối 5/5, lãnh đạo Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết, đang truy tìm nhóm người đánh tài xế ô tô trên giao lộ.

Tối cùng ngày, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nam tài xế grab bị nhóm người đi trên ô tô khác hành hung tại giao lộ đường Ngô Quyền - Phạm Văn Đồng (quận Sơn Trà).

Nam tài xế bị nhóm người đánh thương tích ở vùng mặt. Ảnh: P.R

Hình ảnh clip ghi lại cho thấy, nam tài xế lái ô tô BKS: 43A: 489xx bị nhóm người đi trên ô tô BKS: 43A.625xx đánh ngã xuống đường sau xô xát. Chưa dừng lại, 2 thanh niên trong nhóm trên liên tiếp dùng tay đấm và chân đá vào mặt nam tài xế.

Chứng kiến sự việc, một người dân đến can ngăn nhưng bị những người này đe dọa. Sau khi hành hung nạn nhân, các đối tượng lên ô tô bỏ đi.

Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho hay, nguyên nhân vụ hành hung trên là do mâu thuẫn trong tham gia giao thông.

"Công an đang làm việc với nhân chứng, đồng thời tổ chức truy tìm những người trực tiếp tham gia vào vụ việc. Ngay khi có thông tin, cơ quan công an sẽ cung cấp thông tin", lãnh đạo Công an quận Sơn Trà nói.

Hồ Giáp