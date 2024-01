Ngày 23/1, theo thông tin từ VKSND tỉnh Đắk Nông, cơ quan này đã ban hành cáo trạng truy tố đối với ông Nguyễn Tài An (SN 1990, trú tại xã Đức Minh, huyện Đắk Mil) - Phó Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 48-02D về tội "Nhận hối lộ”.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 48-02D

Theo cáo trạng, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 48-02D (địa chỉ tại xã Thuận An, huyện Đắk Mil) là chi nhánh của Công ty cổ phần thương mại dịch vụ tổng hợp Xuân Tùng.

Năm 2020, trung tâm này đã bổ nhiệm ông Nguyễn Tài An là đăng kiểm viên bậc cao, giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm.

Sau khi giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm, từ năm 2020-2023, dù biết các chủ xe không đưa xe đến các cơ sở có đủ điều kiện để thi công cải tạo xe cơ giới nhưng ông An vẫn đồng ý nhận làm hồ sơ cải tạo và nghiệm thu, cấp giấy chứng nhận xe cơ giới cải tạo tại Trung tâm đăng kiểm 48-02D cho chủ xe với giá tiền từ 3,8 triệu đồng đến 7 triệu đồng/xe.

Sau khi nhận hồ sơ của khách hàng, ông An liên hệ với một số công ty để lập khống hồ sơ thiết kế, hồ sơ thi công nhằm hợp thức hồ sơ đăng kiểm cho xe cải tạo.

Với phương thức thủ đoạn như trên, từ năm 2020-2023, ông An đã nhận số tiền 74,4 triệu đồng của 15 chủ xe để làm 17 bộ hồ sơ thiết kế, hồ sơ thi công và nghiệm thu cấp giấy chứng nhận xe cải tạo trái quy định.

Trong đó, ông An chuyển 65,3 triệu đồng cho Lã Thu Chiền (GĐ Công ty TNHH dịch vụ ô tô Công ty An Bình -TP. Hà Nội), Phạm Văn Lịch (PGĐ Công ty TNHH thiết kế và cải tạo xe Gia Phạm - TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) và Lê Đức Thiện (GĐ Công ty TNHH dịch vụ thiết kế kỹ thuật ô tô Đức Thịnh - TP. Hà Nội) để hợp thức hồ sơ thiết kế, hồ sơ thi công xe cải tạo và đóng hơn 1,5 triệu đồng phí kiểm định cho chủ xe.

Riêng bị can Nguyễn Tài An hưởng lợi số tiền là hơn 5,5 triệu đồng. Hiện bị can An đã nộp lại toàn bộ số tiền này cho cơ quan chức năng.

Được biết, Công an TP. Hồ Chí Minh đang thụ lý điều tra, làm rõ sai phạm của GĐ Công ty TNHH dịch vụ ô tô Công ty An Bình, trách nhiệm trong quá trình thẩm định hồ sơ thiết kế của các cán bộ thuộc Phòng Kiểm định xe cơ giới (VAR) - Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra làm rõ sai phạm của Công ty TNHH thiết kế và cải tạo xe Gia Phạm.

Công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra làm rõ sai phạm của Công ty TNHH dịch vụ thiết kế kỹ thuật ô tô Đức Thịnh.

Chính vì vậy, Công an tỉnh Đắk Nông đã tách hành vi, chuyển các tài liệu liên quan đến quá trình thiết kế, thẩm định hồ sơ thiết kế của các cá nhân thuộc Công ty An Bình, Công ty Gia Phạm, Công ty Đức Thịnh, Phòng Kiểm định xe cơ giới (VAR) - Cục Đăng kiểm Việt Nam cho Công an TP. Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an tỉnh Phú Thọ để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.