Ngày 15/7, TAND TP Hà Nội tuyên án tử hình đối với bị cáo Lê Đức Khánh (SN 1985, ở quận Ba Đình) về tội Giết người.

Theo cáo buộc, Lê Đức Khánh là cháu ruột của bà Đỗ Thị M. (SN 1920), hai bà cháu cùng sống ở phố Quán Thánh, Hà Nội. Do bà M. bị bệnh hen nên ngày 2/1/2021, chị Lê Thị Ngọc Lan (SN 1966, là con nuôi của bà M.) mời bà Phan Thị Liên (SN 1954), nhân viên y tế quận Ba Đình đến khám và tiêm thuốc cho bà M.

Khoảng 19h ngày 4/1/2021, Khánh về nhà. Khi lên tầng 2, anh ta đứng ở ngoài cửa buồng của bà M. thì thấy bà kêu: “Ối làng nước ơi, cái Lan nó tiêm tôi”.

Do sợ bị tiêm nên lần nào bà M. cũng kêu như vậy, nhưng khi đó Khánh đứng ngoài chửi bới. Thấy vậy, bố của Khánh là ông Lê Đức Thảo (SN 1952) đã giải thích, khuyên can con và đưa anh ta vào phòng chờ (ở đối diện phòng bà M.), không cho Khánh vào phòng bà.

Khánh tiếp tục chửi bới, to tiếng với bố. Thấy Khánh có tình trạng thần kinh không bình thường nên chị Lan và bà Liên sợ, không tiêm cho bà M. nữa rồi đi ra khỏi nhà.

Trong khi đó, ông Thảo cho Khánh 30 ngàn đồng và bảo con trai lấy xe máy ra ngoài uống nước cho nguôi cơn tức giận. Đến 23h cùng ngày, Khánh đi chơi về, ông Thảo ra mở cửa cho con vào. Lúc này Khánh bị ảo giác nên không nhận ra bố.

Nhìn thấy ông Thảo mở cửa, Khánh chửi và lao vào đấm đá bố. Ông Thảo bỏ chạy ra khỏi nhà, sang vườn hoa Hàng Đậu ở đối diện ngồi uống nước.

Do bị ảo giác nên Khánh nghĩ là có kẻ xấu đột nhập vào nhà, hóa trang, đội lốt những người thân của anh ta như bà nội, bố, anh trai... để hại mình. Vì vậy, bị cáo đã đi vào bếp, lấy thanh sắt mài dao, đi lên tầng 2 phá bàn thờ.

Đúng lúc đó, ông Thảo về đến nhà thì bị con trai dùng thanh sắt đập sượt vào đầu, gây chảy máu gần tai trái. Ông Thảo bỏ chạy và đến Công an phường Quán Thánh trình báo; đồng thời gọi điện cho anh trai của Khánh là Nguyễn Quốc Anh đang ở tầng 5 biết.

Lúc đó, Khánh đi vào phòng bà nội, cho rằng bà M. bị đầu độc nên bị cáo lấy 1 ống xilanh để hút máu từ tay của bà M. nhưng không thấy máu chảy ra. Khánh nghĩ là kẻ xấu đã nhập vào người bà nội nên đã dùng thanh sắt mài dao đánh vào khớp tay chân và đầu của bà.

Được bố báo tin, anh Quốc Anh đi xuống khuyên bảo em ra trình diện công an nhưng bị cáo không nghe. Một lúc sau, ông Thảo cùng lực lượng công an quận Ba Đình đến kêu gọi, khuyên bảo Khánh không đập phá đồ đạc và ra cơ quan công an làm việc nhưng bị cáo vẫn cố thủ trong nhà.

Đến khoảng 3h ngày 5/1/2021, ông Thảo và anh Quốc Anh thấy phòng của bà M. khóa nên đã tìm xà beng phá cửa phòng vào trong, phát hiện nạn nhân nằm bất động, người dính máu.

Mọi người đưa bà M. đi bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong ngoại viện. Cơ quan chức năng đã phá cửa, khống chế và đưa Khánh về trụ sở giải quyết. Đến 9h ngày 5/1/2021, Khánh bị bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp và tạm giam để điều tra về tội Giết người.