Thay vì phải dựa vào các nhà xuất bản truyền thống, mỗi tác giả có thể sử dụng những công cụ hỗ trợ để tự sản xuất, in ấn và phân phối sách.

Quá trình này gồm 4 yếu tố chính: sách điện tử (e-book), công nghệ in ấn kỹ thuật số, tiếp thị và dịch vụ tự xuất bản.

Sách điện tử trở thành một lựa chọn phổ biến cho các tác giả tự xuất bản vì e-book có thể được phân phối trực tiếp cho độc giả thông qua các kênh bán hàng trực tuyến và giá thành thấp hơn so với sách in.

Các tác giả có thể sử dụng dịch vụ in ấn kỹ thuật số để làm sách theo yêu cầu. Điều đó cho phép in những lượng sách nhỏ và không phải bỏ tiền lưu trữ. Họ cũng phải tự tiếp thị bằng cách sử dụng các kênh truyền thông xã hội, quảng cáo và xây dựng mạng lưới giới thiệu sách.

Quy trình cấp giấy phép

Đại diện công ty Đại Minh (ở Hà Nội, chuyên về in ấn) nói rằng, giấy phép xuất bản sẽ được cấp trong thời gian khoảng 15 ngày kể từ khi các bên thống nhất về nội dung của bản thảo.

Trước tiên, tác giả cần gửi 1 hoặc 2 bản bằng giấy A4 cho nhà xuất bản với thông tin: tên/bút danh, tên sách, số lượng và thông tin của nhà in. Nhưng quan trọng nhất vẫn là CMND/CCCD, địa chỉ và số điện thoại liên hệ của người xin cấp phép.

Sau khi nhận được bản thảo, bên xuất bản sẽ kiểm tra chính tả rất kỹ, nếu chỗ nào chưa đúng, họ sẽ đánh dấu và gợi ý sửa. Khâu kiểm tra nội dung rất quan trọng bởi nếu không phù hợp, nhà xuất bản có thể yêu cầu tác giả sửa hoàn toàn. Trong trường hợp không hài lòng, tác giả có thể tìm nhà xuất bản khác để thuyết phục.

Hiện có nhiều dịch vụ cho phép mọi người tự xuất bản sách của mình như Kindle Direct Publishing, Smashwords, CreateSpace… Theo một số nhà sách, nhà in Việt Nam, một gói dịch vụ xuất bản trung bình có chi phí dao động từ 2-7 triệu đồng tùy theo yêu cầu của tác giả.

“Nếu tự xuất bản cần bỏ ra khoảng 10-50 triệu đồng. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể quyết định được cách xuất bản sách từ số lượng in, bán và phân phối cho ai, giá như thế nào”, đại diện công ty Đại Minh cho hay.

Tất nhiên, tự xuất bản sách cũng có rủi ro như không có người giúp đỡ trong việc chỉnh sửa nội dung, thiết kế và quảng cáo; đồng thời không đảm bảo được chất lượng và uy tín của sách. Do đó, các tác giả cần cân nhắc kỹ trước khi quyết định.

Xu hướng tự xuất bản sách in và sách điện tử càng lúc càng rõ nét. Ảnh: BNPress

Nhiều lợi ích, ít rủi ro

Bà Kelly Notaras, chủ sở hữu KN Literary Arts (Mỹ), một đơn vị xuất bản sách chuyên về thể loại phát triển bản thân, phát triển cá nhân và tâm linh, từng có nhiều đầu sách bán chạy nhất, nhận định: Lần đầu tiên trong lịch sử, việc xuất bản một cuốn sách lại trở nên dễ dàng và tiết kiệm đến vậy. Trở lại hàng nghìn năm trước, chỉ giấy thôi cũng đã đắt đến mức một cuốn nhật ký trắng được coi là kho báu quý hiếm.

“Chúng ta có thể tự do ghi lại thông tin ở mọi khoảnh khắc hằng ngày, theo hàng nghìn cách khác nhau. Điều này đã làm rung chuyển thế giới theo cách không tưởng. Phần lớn không biết mình may mắn thế nào khi được sống ở thời đại mà tất cả mọi người đều có khả năng viết ra những điều mình biết”, bà Kelly Notaras viết trong cuốn The Book You Were Born to Write (được phát hành ở Việt Nam với tên gọi Hành trình viết sách: Từ ý tưởng đến hiện thực).

Việc lấy những ý tưởng đã được ghi lại đó và biến chúng thành một cuốn sách giấy hoặc điện tử để đi ra thế giới chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. Bất cứ ai cũng có khả năng tự xuất bản. “Nếu bạn có đủ sự bền bỉ để viết một cuốn sách, bạn có thể dễ dàng xuất bản nó. Điều này chưa từng xảy ra trong lịch sử nhân loại”, bà Kelly Notaras nhận định.

Khi tự xuất bản, tác giả không mất thời gian tìm kiếm một người đại diện văn chương và sau đó là một đơn vị xuất bản. Mặt khác, người viết giữ toàn quyền kiểm soát sáng tạo đối với tác phẩm của mình, có được một cuốn sách chỉ trong khoảng thời gian ngắn và nhận về 100% lợi nhuận.

Nhưng việc này không phải lúc nào cũng mang lại danh tiếng và đối với hầu hết tác giả viết sách phi hư cấu chuyển hóa, xuất bản một tác phẩm sẽ giống khoản chi phí hơn là công cụ kiếm tiền, bà Kelly Notaras cảnh báo.

Tác giả Kelly Notaras đã có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất bản, cộng tác và đồng hành với nhiều tác giả sách bán chạy. Bà từng làm biên tập trong 5 NXB nước ngoài hàng đầu, bao gồm HarperCollins, Penguin USA, Hyperion Books…

Linh Nhi