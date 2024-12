Với nhiều người mua xe cũ đời không quá sâu, hầu hết trong số họ sẽ xem xét đến số km đã đi của chiếc xe đó. Điều này giúp cho người mua có căn cứ để chăm sóc, bảo dưỡng xe vào thời điểm thích hợp.

Tua công tơ mét trên xe cũ đang ngày càng phổ biến. Ảnh: Motorbiscuit

Tuy nhiên, những người bán xe cũ có ý đồ xấu sẽ tìm cách thay đổi số km trên đồng hồ công tơ mét để làm chiếc xe trông như ít dùng và mới hơn so với thực tế. Tại nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Pháp, Anh, Úc…, đây là một hành vi bất hợp pháp.

Theo Fox 2 Now, một báo cáo chỉ ra xu hướng can thiệp vào đồng hồ công tơ mét để lừa dối người mua xe cũ đang ngày một phổ biến trong thời gian gần đây. Do chiêu trò này làm cho chiếc xe trở nên hấp dẫn hơn đối với những người đang tìm kiếm những chiếc xe đã qua sử dụng còn tốt.

Báo cáo dựa trên dữ liệu từ Carfax và thông tin từ Josh Ingle, chủ sở hữu Atlanta Speedometer (một công ty chuyên sửa chữa cụm đồng hồ xe). Ông Ingle cho biết việc tua công-tơ-mét ngày càng dễ dàng và chi phí rẻ hơn trước rất nhiều. Đó là lý do chính khiến hành vi gian lận này trở nên phổ biến hơn.

Josh Ingle cho biết: "Trước đây, hầu hết các thiết bị để người bán có thể thực hiện việc này đều có giá từ 10.000 USD (khoảng 245 triệu đồng) trở lên. Nhưng hiện tại, giá của chúng đã giảm xuống đáng kể. Thậm chí, chỉ cần hơn 200 USD (gần 5 triệu đồng), người mua đã có thể mua được thiết bị từ các trang thương mại điện tử như eBay."

Hành vi tua công-tơ-mét gây thiệt hại đáng kể cho người mua. Ảnh: Carfax

Dữ liệu từ Carfax cho thấy có khoảng 2,14 triệu xe lưu hành trên đường ở Mỹ đã bị can thiệp đồng hồ. Con số này tăng 4% so với năm ngoái và tăng 18,6% so với năm 2021. California là bang có số lượng xe bị tua công-tơ-mét nhiều nhất nước Mỹ, với 484.500 xe.

Đây là thông tin đáng buồn dành cho những người đang tìm kiếm xe đã qua sử dụng. Đại diện của Carfax cho biết: "Người tiêu dùng mất trung bình khoảng 4.000 USD (hơn 100 triệu đồng) khi họ vô tình mua phải một chiếc xe cũ bị tua công-tơ-mét."

Tại Việt Nam, hành vi tua công-tơ-mét diễn ra không hiếm. Hiện tại, trên thị trường, dịch vụ tua công-tơ-mét được chào mời công khai cho những đơn vị kinh doanh xe cũ hoặc các cá nhân muốn bán lại xe được giá.

Một chiếc xe Mercedes-Benz GLC cũ bị người mua phát hiện tua công tơ mét sau khi vào xưởng dịch vụ kiểm tra. Ảnh Vũ Quang Tám

Một chiếc xe bị tua công-tơ-mét sẽ rất khó phát hiện nếu chiếc xe đó không được đem vào xưởng dịch vụ chính hãng để bảo dưỡng định kỳ. Ngay cả những thợ buôn xe cũ lâu năm đôi khi vẫn bị mua phải chiếc xe như vậy.

Thế nên, để tránh mua phải những chiếc xe đã bị tua công-tơ-mét, hãy tìm mua xe ở những cửa hàng xe cũ có uy tín, đặc biệt nên đọc kỹ hợp đồng về điều khoản cam kết về số km đã đi của xe. Ngoài ra, việc tìm kiếm một thợ kiểm tra xe có kinh nghiệm cũng sẽ giúp người mua tìm được cho mình một chiếc xe ưng ý với số km đã đi chính xác.

Theo Motorbiscuit

Bạn có bình luận thế nào về góc nhìn trên? Hãy để lại bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!