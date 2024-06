Tùng Dương song ca với Quốc Thiên.

Trong đêm nhạc tối 9/6 tại Nhà hát Lớn, Hà Nội, Tùng Dương và Quốc Thiên có màn song ca bài Phượng hồng mở màn chương trình. Khi được MC Nguyên Khang hỏi về những kỷ niệm thời đi học, Quốc Thiên cho biết thời còn cắp sách cũng có những mối tình khiến anh lơ là việc học.

Orange trên sân khấu.

Orange dịp hiếm hoi được đứng chung sân khấu với Tùng Dương và Quốc Thiên ở Nhà hát Lớn. Nữ ca sĩ bày tỏ niềm xúc động với cơ hội đặc biệt này và có lẽ vì lần đầu nên cô có chút áp lực nên giọng hát trong Nơi pháo hoa rực rỡ chưa được tốt.

Ôn Vĩnh Quang lo lắng khi song ca với Tùng Dương.

Ca sĩ Ôn Vĩnh Quang có màn song ca ăn ý với đàn anh Tùng Dương ca khúc You raise me up. MC Nguyên Khang cho biết Ôn Vĩnh Quang tâm sự đã có một đêm khó ngủ vì lo lắng cho sự tái xuất lần đầu tại Nhà hát Lớn lần này.

"Ôn Vĩnh Quang có những biến cố trong cuộc sống nên cần sự giang tay đón nhận của khán giả. Trong hành trình thay đổi sắp tới của Quang đó là quá trình giảm cân. Hiện Quang 110kg, đã giảm được 10kg và sẽ còn giảm tiếp", MC Nguyên Khang nói.

Quốc Thiên tâm sự thèm yêu.

Ca sĩ Quốc Thiên ví Tùng Dương là giám thị chứ không phải là người chịu trách nhiệm biên tập chương trình vì trước đêm diễn còn vào trang cá nhân của đàn em nhắc là bận thế nào cũng phải nhớ thuộc lời, đặc biệt là các ca khúc mới lựa chọn cho Quốc Thiên hát.

Quốc Thiên và Tùng Dương song ca xong bài Sợ yêu, trong khi đàn anh thú nhận hiện tại chỉ sợ vợ thì Quốc Thiên không giấu cảm giác thèm yêu.

Tùng Dương thú nhận hiện tại chỉ sợ vợ.

Với mong muốn mở rộng thị phần âm nhạc của mình, Tùng Dương cho biết thời gian gần đây luôn cố gắng trẻ hoá mình bằng cách ngoài việc hát các sáng tác của các nhạc sĩ gạo cội, anh sẽ cover các bài hát của tác giả trẻ. Đó là lý do trong đêm nhạc này anh hát lại 2 ca khúc của em họ Tăng Duy Tân là Cắt đôi nỗi sầu - Bên trên tầng lầu và Sau lời từ khước’ của Phan Mạnh Quỳnh - một sáng tác trong phim Mai do Trấn Thành đạo diễn gây sốt gần đây.

Tùng Dương thăng hoa trên sân khấu.

Khi Tùng Dương hát Sau lời từ khước, khán giả vỗ tay không ngớt và yêu cầu nam ca sĩ hát lại. Dù chỉ hát mộc thêm một đoạn trong ca khúc này nhưng nhờ giọng hát ấn tượng, nhiều cảm xúc của Tùng Dương mà khán giả hú hét hưởng ứng vì quá yêu thích. Tùng Dương sau đó liên tục lấy tay lau nước ở khóe mắt. Anh giải thích là do mồ hôi chứ không phải mình khóc.

Tùng Dương vừa hát, vừa biên tập cho chương trình.

Tùng Dương hát "Sau lời từ khước"

Bài, clip: Anh Phương

Ảnh: Lương Duy Tiến