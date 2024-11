Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ hàng đầu, trong đó Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” của Chính phủ (gọi tắt là Đề án 06) là Đề án quan trọng, là cơ sở để chuyển đổi số trong cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số. Thời gian qua, Đoàn thanh niên các cấp trên địa bàn tỉnh đã có nhiều hoạt động thực hiện Đề án và đạt được nhiều kết quả.

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ thực hiện Đề án 06, trong 2 năm qua (2022 - 2023) các cấp bộ Đoàn đã có sự vào cuộc tích cực với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, thành lập các đội, nhóm thanh niên xung kích, tổ công nghệ số cộng đồng do Đoàn thanh niên phụ trách, tham gia hỗ trợ, hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản dịch vụ công, tài khoản định danh điện tử, ứng dụng VNeID. Với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà”, 100% tổ công nghệ số cộng động của 124 cơ sở Đoàn trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác phối hợp với lực lương Công an các cấp hỗ ttrợ thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân (CCCD) và định danh điện tử cho toàn bộ công dân đủ điều kiện nhưng chưa làm CCCD trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Bộ Công an.

Tiếp tục duy trì triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp “làm sạch” dữ liệu dân cư bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống” theo chỉ đạo của Bộ Công an. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền người dân về tiện ích của ứng dụng VneID, lợi ích, thuận lợi của tài khoản định danh và xác thực điện tử mức độ 1, mức độ 2; tuyên truyền, hướng dẫn người dân về tiện ích của thẻ CCCD đã tích hợp các thông tin cá nhân, thông tin liên quan đến cư trú; giá trị pháp lý của Thông báo về số định danh cá nhân, xác nhận thông tin về cư trú có giá trị xác định về nơi cư trú của công dân trong thực hiện các giao dịch dân sự, thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Bộ Công an và Chủ tịch UBND tỉnh. Tính đến ngày 30/11/2023 đã có hơn 69.164 lượt đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ kích hoạt 304.765 tài khoản định danh điện tử cho người dân.

Đoàn viên tham gia hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Đặc biệt, trong năm 2024, thực hiện 90 ngày cao điểm số hóa về hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh phát động (từ ngày 1/7 đến ngày 30/9), các đội hình tình nguyện đã phát huy được tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, hội viên hỗ trợ đăng ký khai sinh, nơi cư trú, đăng ký khai tử, trích lục khai sinh; trích lục khai tử; trích lục kết hôn; chứng thực bản sao; chứng thực chữ ký; xác nhận tình trạng hôn nhân; hồ sơ liên quan đến thủ tục đất đai, hướng dẫn người thực hiện bấm số tại bộ phận một cửa, hỗ trợ công an sắp xếp thủ tục hành chính, hướng dẫn người tạo tài khoản dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn các bước làm CCCD thanh thiếu niên, hỗ trợ đăng ký giấy phép kinh doanh…

Qua đó, 130 đội hình với 2.217 thành viên đã thực hiện hỗ trợ số hóa và nộp trực tuyến trên 45.300 hồ sơ, tạo hơn 12.200 tài khoản trên dịch vụ công và tài khoản VneID cho người dân.

Các mô hình mua sắm không dùng tiền mặt được các cấp bộ Đoàn tích cực triển khai.

Bên cạnh đó, các mô hình, biện pháp không dùng tiền mặt được các cấp bộ Đoàn triển khai sáng tạo. Điển hình như mô hình điểm “Mua sắm không dùng tiền mặt” của Huyện đoàn Tuy Phong đã vận động 100 cửa hàng tại địa phương sử dụng mã quét QR thanh toán tiền online qua các ứng dụng ngân hàng, ví momo, Viettelpay.

Hay như mô hình “không dùng tiền mặt trong lĩnh vực y tế và kinh doanh” của Huyện đoàn Đức Linh đã vận động thanh toán viện phí bằng chuyển khoản cho bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa Khu vực Nam Bình Thuận và 80% số hộ kinh doanh tại chợ thôn 10, xã Nam Chính đã mở tài khoản, chấp nhận thanh toán không dùng tiền mặt cho 105 tiểu thương...

Ban Thường trực Tỉnh đoàn thường xuyên thăm hỏi, động viên các tổ công nghệ số của đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Để góp phần triển khai, thực hiện Đề án 06 có hiệu quả, phục vụ chuyển đổi số quốc gia tiến tới Chính quyền số, Chính phủ điện tử, thời gian tới, các cấp bộ Đoàn, Hội duy trì thường xuyên chương trình “Ngày thứ 7 tình nguyện cùng VNeID”; tổ công nghệ số cộng đồng tại thôn, xóm gắn kết, lồng ghép hoạt động của đoàn, hội với việc triển khai cuộc vận động; đảm bảo triển khai các hoạt động đồng loạt từ xã, phường, thị trấn…

Đi đầu trong công tác tuyên truyền vận động người dân thực hiện đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử nhằm đảm bảo 100% công dân trên địa bàn thu nhận được tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đều được kích hoạt để sử dụng, đáp ứng tốt các nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công thiết yếu.

Theo NGỌC HÂN (Báo Bình Thuận)