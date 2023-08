Theo ông Nguyễn Thành Luân, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Tiền Giang, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh Tiền Giang đã thực hiện các công trình, phần việc theo kế hoạch "Tháng Thanh niên" để phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong chuyển đổi số, trong đó tập trung vào các hoạt động hỗ trợ người dân về dịch vụ công trực tuyến, thanh toán điện tử, định danh điện tử, các mô hình chuyển đổi số trong từng lĩnh vực hoạt động.

Qua đó, cải tiến, nâng cao về chất lượng, hiệu quả công việc, cải cách hành chính, ứng dụng chuyển đổi số trong đa dạng các hoạt động của Đoàn.

Một trong những điểm nổi bật của hoạt động chuyển đổi số trong thanh niên là Tỉnh Đoàn và VNPT Tiền Giang ký kết thoả thuận hợp tác, giai đoạn 2023 - 2027 với 5 nội dung nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, hai bên cùng phối hợp khảo sát, xây dựng giải pháp tổng thể về số hóa và chuyển đổi số các hoạt động công tác chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh Đoàn và triển khai tại các huyện, thị, thành Đoàn, các cơ sở Đoàn trực thuộc, bao gồm: Các hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành thông suốt từ Tỉnh Đoàn đến các cơ sở Đoàn và các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh mạng, an ninh thông tin.

Đồng thời, phối hợp hỗ trợ, tổ chức đánh giá, tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; đồng hành trong các kế hoạch, chương trình hành động lớn của Tỉnh Đoàn và phù hợp với lĩnh vực ưu tiên của VNPT Tiền Giang trong từng giai đoạn cụ thể.

Ngoài ra, hai bên còn phối hợp triển khai nền tảng cho hệ sinh thái số (Ứng dụng Thanh niên Việt Nam - App TNVN) với các mục tiêu: Tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo; quảng bá, chia sẻ các hoạt động của các cơ sở Đoàn, đoàn viên trên toàn tỉnh; số hóa các nghiệp vụ của công tác Đoàn; xây dựng môi trường để các tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân cùng tham gia phát triển hệ sinh thái nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các đoàn viên; xây dựng các chương trình ưu đãi các sản phẩm, dịch vụ của VNPT để đưa lên hệ sinh thái (VNPT Money, SIM/gói cước di động, MyTV, các dịch vụ GTGT, các gói Home Combo…).

Thực hiện "Tháng Thanh niên" năm 2023 trên địa bàn tỉnh với chủ đề "Tuổi trẻ Tiền Giang tiên phong chuyển đổi số", Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang (Tỉnh đoàn) đã xác định hệ thống 11 chỉ tiêu trọng tâm; trong đó có một trong các nhiệm vụ chính là phát huy vai trò tiên phong, nòng cốt của đoàn viên, thanh niên trong chuyển đổi số.

Tại thành phố Mỹ Tho, Thành Đoàn Mỹ Tho đã thành lập đội hình "Thanh niên chuyển đổi số cộng đồng" với 32 thành viên, có nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn cho đoàn viên, thanh niên và người dân các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số đến các hộ gia đình, người dân trên địa bàn dân cư.

Bên cạnh đó, các thanh niên tình nguyện còn hướng dẫn người dân thực hiện về chính quyền số, kinh tế số, xã hội số theo Công văn số 793/BTTTT-THH ngày 05/3/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông; huy động sự tham gia của các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin tại địa bàn thành phố trong việc hỗ trợ triển khai nền tảng số, công nghệ số, hướng dẫn kỹ năng số đến người dân.

Đồng thời, phát động thực hiện điểm mô hình "Tuyến phố công nghệ số" trên địa bàn Phường 4 và Phường 5, thành phố Mỹ Tho.

"Nhằm nâng cao công tác chuyển đổi số, phục vụ tốt các hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh tăng cường chuyển đổi số đồng bộ trên tất cả các mặt công tác của Đoàn. Đồng thời, tăng cường phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia tích cực vào công cuộc chuyển đổi số, vận dụng, ứng dụng công nghệ số trong thực tiễn cuộc sống và thích ứng với Cách mạng công nghiệp lần thứ 4", Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Tiền Giang, ông Nguyễn Thành Luân, cho biết.