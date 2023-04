Vietnam Pool Team Challenger 2023 khởi tranh chiều 29/4 tại Hà Nội với nội dung pool 9 bóng nhằm tăng cơ hội cọ xát cho các tuyển thủ dự SEA Games 32. Nhân dịp này, Liên đoàn Billiards và Snooker Việt Nam phối hợp cùng Vietcontent tổ chức lễ xuất quân cho tuyển Billiards và Snooker Việt Nam tham dự SEA Games 32.

Mục tiêu của Vietnam Pool Team Challenger trước hết nhằm tạo ra cơ hội cọ xát cho các thành viên đội tuyển Pool. Kế đến, BTC mong muốn tạo ra một thể thức thi đấu giao hữu hấp dẫn, qua đó có thể áp dụng cho các giải giao hữu quốc tế với các cơ thủ đến từ Hàn Quốc, Maldives, Phillipines…

Cơ hội cọ xát cho các cơ thủ trước SEA Games 32

Vietnam Pool Team Challenger 2023 là cuộc so cơ giữa 2 đội Xanh với Đỏ. Đội Xanh mang tên “Những kẻ thách thức – The Challengers” có đội trưởng Đỗ Thế Kiên cùng 4 cơ thủ Đặng Thành Kiên, Nguyễn Phương Nam – Nam Phạm, Bùi Trường An - An Nhiệt và Nguyễn Văn Đăng.

Đội Đỏ có tên “Những người Bảo vệ - The Protectors” bao gồm đội trưởng Nguyễn Anh Tuấn, Lường Đức Thiện, Tạ Văn Linh, Nguyễn Hoàng Phong, và Đỗ Hoàng Quân.

Hai đội so tài theo thể thức 5-5. Các trận đơn và đôi đều đánh tới 5, không có thời gian nghỉ giữa trận. Luật 9 bóng quốc tế, phá luân phiên, cơ thủ chọn lượt phá. Thời gian tối đa cho 1 cơ là 40 giây. Đội thắng nhận 50 triệu đồng, đội còn lại nhận 25 triệu đồng.