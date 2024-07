Sáng 22/7, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt bị cáo Đinh Tiến Bình (SN 1987, trú tại thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) 10 năm tù về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Bị cáo Bình là tài xế xe tải trong vụ tai nạn giao thông xảy ra trên quốc lộ 14 (đoạn qua địa bàn xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh) làm 3 thành viên Câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai (CLB HAGL) tử vong.

Bị cáo Đinh Tiến Bình tại phiên tòa. Ảnh: CTV

Theo cáo trạng, khoảng 14h ngày 12/8/2023, Đinh Tiến Bình điều khiển ô tô tải BKS: 81H-027.60 chở đá xây dựng, lưu thông trên quốc lộ 14 theo hướng từ huyện Chư Pưh đi TP. Pleiku.

Khi đi đến Km1646+500 (thuộc xã la Hrú, huyện Chư Pưh), Bình tăng tốc vượt ô tô con BKS: 81A-004.70 do ông Nguyễn Tú Sinh (SN 1966, trú tại phường Ia Kring, TP. Pleiku) điều khiển, chở 3 thành viên của CLB HAGL chạy cùng chiều phía trước.

Khi xe đang ở làn đường ngược chiều, Bình phát hiện có ô tô đang di chuyển theo hướng ngược lại nên lái xe về lại phần đường của mình, tông vào đuôi xe chở các thành viên CLB HAGL khiến ô tô này mất kiểm soát, quay ngang giữa đường.

Lúc này, ô tô tải BKS: 47C-263.06 do tài xế Nguyễn Tấn Xôn điều khiển, lưu thông theo hướng ngược lại không kịp xử trí nên tông trực diện khiến xe chở các thành viên CLB HAGL bẹp dúm.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến 3 thành viên CLB HAGL tử vong, gồm: Huấn luyện viên Dương Minh Ninh (SN 1975, trú phường Diên Hồng, TP. Pleiku), cầu thủ Paollo Madeira Oliveira (SN 1996, quốc tịch Brazil) và bác sĩ Đào Trọng Trí (SN 1992, trú tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai). Ngoài ra, lái xe Nguyễn Tú Sinh bị tổn hại 44% sức khỏe.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng này là do Đinh Tiến Bình điều khiển ô tô vượt xe khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn, không giữ khoảng cách an toàn với ô tô phía trước, thiếu chú ý quan sát, xử lý kém.

Hành vi của bị cáo Đinh Tiến Bình là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng nhiều người. Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đinh Tiến Bình 10 năm tù.