Sự kiện quy tụ dàn khách mời là Hoa, Á hậu nổi tiếng, gồm: Hoa hậu Mai Phương, Hoa hậu Bảo Ngọc, Hoa hậu Thiên Ân, Á hậu Phương Nhi,...

(Từ trái sang phải): Á hậu Nguyễn Phương Nhi, Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương, ông Animesh Tyagi - đại diện Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV (RV-OPV), bà Phạm Kim Dung - Tổng Giám đốc công ty Sen Vàng và Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc. Ảnh: Miss World Vietnam 2023

Chia sẻ lý do đồng hành cùng Miss World Vietnam 2023, đại diện công ty Cổ phần dược phẩm OPV cho biết, “Để đảm bảo sức bền trong hành trình chạm đến ước mơ của các thí sinh, bằng các sản phẩm giảm đau dành riêng cho phái nữ, đồng thời nhằm lan tỏa thông điệp “Vượt giới hạn, chạm đam mê", Tydol Plus quyết định đồng hành cùng các cô gái xinh đẹp, tài năng, luôn có những hành trình dài để tìm kiếm và chứng minh bản thân mình, từ đó những cơn đau không còn là trở ngại, nỗi lo cản bước các bạn mạnh dạn vượt qua thử thách, cam go phía trước”.

Cũng theo đại diện nhãn hàng Tydol Plus, trong nhịp sống hiện đại, những cơn đau “chỉ phái đẹp mới hiểu” vẫn luôn hiện diện, làm rào cản có ảnh hưởng phần nào trong công việc, cảm xúc và cuộc sống của hơn 90% phụ nữ Việt Nam. Chính vì vậy, để bắt đầu từ những bước đầu tiên, Tydol Plus đến với Miss World Vietnam 2023 đồng hành cùng các thí sinh, giúp cho hành trình của các bạn sẽ được trọn vẹn nhất có thể.

Đại diện công ty Cổ phần Dược phần OPV cùng đại diện công ty Sen Vàng và dàn Hoa, Á hậu. Ảnh: Miss World Vietnam

Hướng tới mục đích chăm sóc sức khỏe con người, nhất là đối tượng phụ nữ, Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV (RV-OPV), thuộc tập đoàn RV Group đã ra mắt nhiều sản phẩm dược phẩm hỗ trợ chăm sóc và điều trị. Trong đó có thể kể đến thương hiệu thuốc giảm đau Tydol Plus với khả năng hỗ trợ giảm đau đầu, đau bụng kinh; Viên ngậm giảm nhanh đau họng Star Sore Throat - sản phẩm giữ vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khoẻ giọng nói cho các thí sinh.

Tydol Plus - Thương hiệu thuốc giảm đau dành cho phái nữ. Ảnh: Dược phẩm OPV

Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV (RV-OPV) Văn phòng: 94-96 Nguyễn Văn Kỉnh, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, TP.HCM Nhà máy: Số 27, đường 3A, KCN Biên Hòa II, phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Độc giả liên hệ qua: (0251)3892353 hoặc (0251)3992999 Website: https://rvgroups.co/ Facebook: https://www.facebook.com/tydolvietnam Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng Tydol Plus và Star Sore Throat trước khi dùng.

Vĩnh Phú