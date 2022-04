Tyson Fury đối đầu Dillian Whyte: Trận đấu của những nhà vô địch

Trận đấu giữa Tyson Fury và Dillian Whyte sẽ được phát sóng trực tiếp và độc quyền trên FPT Play vào lúc 0h ngày 24/4. Thời gian phát sóng lại của cuộc so găng kinh điển này sẽ vào 8h và 18h cùng ngày. Khán giả yêu thích boxing có thể theo dõi trận đấu trực tiếp và miễn phí tại: https://fplay.page.link/WBC-Fury-Whyte. FPT Play tiếp tục ghi dấu với người hâm mộ võ thuật cả nước khi công bố là đơn vị giữ bản quyền độc quyền trận siêu đấu tranh đai hạng nặng The WBC Heavyweight Championship Of The World, tiếp ngay sau công bố độc quyền các trận đấu thuộc khuôn khổ giải đấu Bellator MMA trong 3 năm liên tiếp. Thông tin chi tiết liên hệ hotline 19006600.