Scandal xảy ra trong trận giao hữu bóng đá U15 giữa đội tuyển Argentina gặp chủ nhà Ecuador, diễn ra tại Guayaquil, thành phố nằm ven biển Thái Bình Dương.

Trận đấu trên sân George Capwell kết thúc với chiến thắng 1-0 cho U15 Ecuador, nhờ bàn thắng duy nhất được ghi rất đẹp của cầu thủ trẻ Justin Lerma.

Trước khi bóng lăn và phần lớn thời gian trận đấu diễn ra thân thiện. Ảnh: AFA

Sau khi trận đấu kết thúc, cầu thủ trẻ hai đội va chạm căng thẳng. Bất chấp sự can thiệp từ BHL hai đội, tình hình vẫn không được xoa dịp.

Ban đầu, một cầu thủ U15 Argentina nằm sân khi chịu cái tát mạnh vào mặt. Trọng tài cũng rút thẻ đỏ với cầu thủ Ecuador.

Mọi chuyện vượt ra khỏi tầm kiểm soát khi các cầu thủ trẻ lao vào rượt đuổi nhau. Một loạt động tác bạo lực diễn ra tưởng như chỉ có trong phim hành động.

U15 Ecuador chiến thắng với bàn duy nhất của Justin Lerma. Ảnh: TottoFotografo

Thậm chí, một cầu thủ Ecuador còn cầm cột cờ góc có đầu nhọn và lao về phía đội Argentina, gây nên tình trạng hỗn loạn.

Diego Placente, HLV U15 Argentina, cùng các trợ lý của ông cố gắng tách những cầu thủ trẻ nhưng gặp nhiều khó khăn.

Ngoài ra, lực lượng an ninh cũng được huy động vào sân để ngăn cuộc hỗn chiến. Sự cố chỉ dừng lại vài phút sau đó khi an ninh can thiệp.