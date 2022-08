U16 Việt Nam vui có vé bán kết, quyết tâm thắng Thái Lan

Sau trận thua trước U16 Indonesia cuối vòng bảng (bảng A), U16 Việt Nam chỉ có thể hy vọng giành tấm vé vớt vào bán kết giải U16 Đông Nam Á 2022 với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Mọi sự chú ý đổ dồn vào hai trận đấu ở bảng C giữa U16 Malaysia vs U16 Australia, U16 Myanmar vs U16 Campuchia. Kết quả, U16 Malaysia hòa 2-2 trước U16 Australia, còn U16 Myanmar đánh bại U16 Campuchia 1-0.

U16 Việt Nam tập luyện chăm chỉ trước khi nhận tin vui

Như vậy, U16 Myanmar dẫn đầu bảng C với 7 điểm, U16 Malaysia xếp thứ hai với 5 điểm. Với 6 điểm, U16 Việt Nam xếp trên U16 Malaysia (5 điểm) và U16 Lào (5 điểm, bảng B) trong những đội nhì bảng.

Ở vòng bán kết, U16 Việt Nam đối đầu U16 Thái Lan (15h30 ngày 10/8), còn U16 Indonesia gặp U16 Myanmar.

Chiều 8/8, khi từ sân tập di chuyển về khách sạn, các cầu thủ U16 Việt Nam hay tin kết quả có lợi từ trận U16 Malaysia và U16 Australia (hai đội hòa nhau 2-2). Các cầu thủ U16 Việt Nam đã vỡ òa sung sướng.

U16 Việt Nam may mắn vào bán kết

Trước niềm vui của các học trò, trợ lý Nguyễn Quang Hải tập hợp các cầu thủ U16 Việt Nam trước sảnh khách sạn. Cựu tuyển thủ quốc gia khuyên các cầu thủ trẻ hãy quyết tâm hơn nữa ở trận bán kết gặp U16 Thái Lan, cũng như cần nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để luôn có thể tự quyết định được cơ hội cho riêng mình tại các giải đấu khác trong thời gian tới.

Trước đó, U16 Việt Nam vẫn ra sân tập luyện, dù chưa biết mình có đi tiếp hay không. Ban huấn luyện U16 Việt Nam giữ vững quan điểm một ngày ở Indonesia là một ngày mà cầu thủ có cơ hội rèn luyện cho bản thân mình cũng như góp sức cho toàn đội bóng.