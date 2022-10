UEF khai giảng các chương trình Cử nhân quốc tế năm học 2022 - 2023

Được thụ hưởng điều kiện học tập tốt với chi phí tiết kiệm so với xuất ngoại, chất lượng đào tạo được kiểm soát chặt chẽ trên cơ sở chương trình chuyển giao giữa hai bên, yếu tố tâm lý an toàn, gần người thân trong bối cảnh nhiều biến động hiện nay,… là những lý do khiến chương trình cử nhân quốc tế của UEF được nhiều sinh viên lựa chọn.

Hiện UEF hợp tác đào tạo cử nhân cùng 3 trường Đại học của Anh, Mỹ

Dịp khai giảng năm nay, nhiều gương mặt sinh viên tài năng (GPA trên 3.9), các bạn tân sinh viên có thành tích tiếng Anh tốt (IELTS từ 6.0 trở lên), đạt học bổng tuyển sinh đầu vào các mức 50%, 25% được vinh danh. Nổi bật là tân sinh viên Nguyễn Duy Phước, chương trình Cử nhân Gloucestershire đạt IELTS 8.0, Nguyễn Minh Hoàng, chương trình Cử nhân Gloucestershire đạt IELTS 7.5; sinh viên Phạm Ngọc Phương Thảo, năm 3 chuyên ngành Tiếng Anh và Ngôn ngữ học, chương trình cử nhân Gloucestershire xuất sắc đạt GPA 3.97, IELTS 7.0 là gương mặt có thành tích học tập tốt, đạt học bổng tài năng trong lễ khai giảng. Phương Thảo cũng thuộc top 20 cuộc thi hùng biện “Speak to inspire Vietnam" được tổ chức bởi Đại sứ quán Hoa Kỳ, một trong 5 diễn giả chương trình TedxUEF 2022 cùng nhiều giải thưởng cao tại các cuộc thi của trường tổ chức. Tổng giá trị học bổng trao cho sinh viên các chương trình quốc tế hơn 5 tỷ đồng.

Hơn 5 tỷ đồng học bổng được trao cho sinh viên trong lễ khai giảng

Tại UEF, chương trình Cử nhân Anh quốc, Hoa Kỳ được xem là một trong những chương trình quốc tế trọng điểm của Nhà trường. Toàn bộ chương trình đào tạo học bằng tiếng Anh với sự tham gia giảng dạy của các giáo sư Anh quốc và Hoa Kỳ. Chương trình được đào tạo toàn phần tại Việt Nam và được xây dựng theo tiêu chuẩn của nền giáo dục Anh, Mỹ. Chương trình học linh động cho phép sinh viên có thể chuyển tiếp 2+2, 3+1 sang các trường đối tác này để học tập hoặc nâng cao trình độ. Tốt nghiệp chương trình, sinh viên nhận bằng cấp có giá trị quốc tế được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận.

Được biết đến là trường đại học quốc tế, đào tạo chương trình song ngữ, UEF luôn chú trọng tăng cường ký kết hợp tác với các trường đại học, công ty, tập đoàn, tổ chức giáo dục trên thế giới. Tính đến nay, mạng lưới đối tác của Nhà trường đã lên đến hơn 50 đơn vị, trải rộng khắp 30 quốc gia.

Bích Đào