Các hình thức như chuyển tiếp 2 + 2, 3 + 1, du học tại chỗ, song bằng… được UEF triển khai nhằm đáp ứng yếu tố: tiết kiệm chi phí học tập, bỏ qua các khác biệt văn hóa khi du học, sinh viên nhận được bằng cấp quốc tế, có giá trị toàn cầu.

Học tập trong môi trường đạt chuẩn kiểm định quốc tế

UEF là một trong số ít các trường ở Việt Nam đạt chuẩn quốc tế QS Stars 4 Sao; trong đó trường đạt điểm 5 sao cho các các tiêu chuẩn: chất lượng giảng dạy, việc làm của sinh viên, cơ sở vật chất, phát triển toàn diện.

Trường cũng trở thành thành viên của Tổ chức kiểm định ACBSP (Accreditation Council for Business Schools and Programs) - hội đồng kiểm định các trường và chương trình đào tạo về kinh doanh của Hoa Kỳ. Đây là tổ chức kiểm định chương trình kinh doanh trên toàn cầu lớn nhất, được công nhận bởi CHEA (Council for Higher Education Accreditation - Hội đồng kiểm định Giáo dục đại học).

Học tập trong môi trường đạt chuẩn quốc tế mang lại nhiều lợi thế cho sinh viên

Thế mạnh nổi bật giúp UEF đạt được những kết quả này là đa dạng chương trình quốc tế; trong đó nổi bật có chương trình cử nhân hợp tác đào tạo cùng các trường đại học tại Anh Quốc: Đại học Leeds Trinity, Đại học Gloucestershire và tại Hoa Kỳ: Đại học Keuka.

Bạn Nguyễn Thị Hoài Phương - sinh viên chương trình Cử nhân Anh Quốc (Đại học Gloucestershire) chia sẻ: “Bên cạnh chương trình đào tạo mang chất lượng của nền giáo dục tiên tiến thế giới, chương trình cử nhân quốc tế còn giúp sinh viên gặp gỡ, lắng nghe chia sẻ của các chuyên gia quốc tế, tiếp cận nhiều vấn đề toàn cầu. Ngoài ra, UEFers còn được rèn luyện nhiều kỹ năng mềm cần thiết và thường xuyên giao lưu với sinh viên các quốc gia khác”.

Các sinh viên UEF được tăng cường ngoại ngữ, kỹ năng khi thường xuyên giao lưu với sinh viên quốc tế

Với chương trình cử nhân quốc tế, sinh viên được tạo điều kiện để: phát triển toàn diện, chú trọng nghiên cứu và đề xuất các giải pháp sáng tạo liên quan đến kiến thức học chuyên sâu; thực hành nghề nghiệp trong quá trình học tập cùng giảng viên nước ngoài; có cơ hội tham gia các chương trình giao lưu học tập với nhiều chuyên gia nổi tiếng trên thế giới… Đáng chú ý, kỹ năng sống là chuỗi chuyên đề được triển khai xuyên suốt trong quá trình học nhằm giúp sinh viên thích nghi, ứng phó tốt trước các thách thức nghề nghiệp tương lai.

Chất lượng giáo dục đến từ các trường đối tác

Đại học Gloucestershire - đối tác của UEF là một trong những trường uy tín hàng đầu thế giới. Tháng 3/2020, Đại học Gloucestershire đứng thứ 6 trong hệ thống xếp hạng toàn cầu về kinh nghiệm nghiên cứu sau đại học (PRES) 2019. PRES là hệ thống xếp hạng lớn với hoạt động đánh giá dựa trên 50.000 nhà nghiên cứu sau đại học đến từ hơn 100 trường đại học và viện nghiên cứu ở Anh. Chương trình được tổ chức 2 năm/lần bởi Advance HE - tổ chức tư vấn giáo dục hàng đầu Anh quốc.

Bên cạnh đó, Đại học Leeds Trinity được xếp hạng trong 10% các trường đại học giảng dạy xuất sắc nhất Anh Quốc (theo The Sunday Times University Guide 2013); 10% hàng đầu tại Vương quốc Anh về sự hài lòng của sinh viên qua việc phản hồi và đánh giá (theo The Guardian University Guide 2013); lọt Top 10 Vương quốc Anh về chất lượng giảng dạy và trải nghiệm sinh viên (theo The Times University League Table).

Trong khi đó, với bề dày lịch sử 130 năm, Đại học Keuka là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao từ bậc đại học đến sau đại học, hướng đến sứ mệnh đào tạo các công dân toàn cầu, những nhà lãnh đạo cho Hoa Kỳ và thế giới.

Chương trình đào tạo chất lượng từ Anh Quốc và Hoa Kỳ

Ngoài ra, các chương trình khối ngành quản trị và kinh doanh ở UEF còn được kiểm định bởi Hiệp hội Quốc tế các Trường Đào tạo Chuyên ngành Kinh doanh (International Assembly for Collegiate Business Education - IACBE).

Với chất lượng giáo dục từ các trường đối tác, sinh viên UEF sẽ nhận bằng cấp có giá trị quốc tế được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận. Từ đó, cơ hội nghề nghiệp của các bạn càng được mở rộng và nâng cao khả năng làm việc trong môi trường đa quốc gia.

UEF nhận hồ sơ xét tuyển đợt 1 cho các chương trình cử nhân quốc tế đến ngày 30/4. Thông tin liên hệ: Viện Quốc tế UEF Địa chỉ: 141 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM Hotline: (028) 5422 1374 - 091 606 1080 Email: international@uef.edu.vn

Bích Đào