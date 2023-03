Theo công an TP.HCM, hiện nay trên địa bàn thành phố xuất hiện một số đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua thủ đoạn mạo danh là giáo viên hoặc nhân viên bệnh viện liên hệ trực tiếp các bậc phụ huynh báo tin về việc học sinh, người nhà bị tai nạn, đang được nhập viện cấp cứu tại một số bệnh viện, yêu cầu phải chuyển tiền nhanh để đóng viện phí.

Công an TP.HCM cảnh báo, khi nhận thông tin về việc người thân đang bị tai nạn người dân cần bình tĩnh, liên hệ cơ quan, công ty, trường học nơi người thân đang công tác, làm việc, học tập để kiểm tra, kiểm chứng thông tin. Trường hợp không có căn cứ rõ ràng (thông báo thu viện phí của cơ sở khám chữa bệnh…), người dân tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng để phòng ngừa việc bị đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Khi bị đối tượng lừa đảo hoặc phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cần liên hệ ngay với cơ quan công an nơi gần nhất hoặc liên hệ trực ban công an thành phố để cung cấp thông tin, phối hợp cơ quan công an nhanh chóng điều tra, xử lý.

Nhiều phụ huynh TP.HCM nhận được điện thoại con đang cấp cứu ở bệnh viện Chợ Rẫy (Ảnh: GL)

Những ngày qua, nhiều phụ huynh trên địa bàn TP.HCM đã bị các đối tượng gọi điện lừa đảo “con cấp cứu ở Chợ Rẫy”, cần tiền phẫu thuật.

Một phụ huynh có con học lớp 9, Trường THCS Trần Văn Ơn (Q.1, TP.HCM) khi có số điện thoại báo bị té ở trường, cô đang chuyển vô bệnh viện cấp cứu, chấn thương nguy kịch đã chuyển khoản 100 triệu đồng. 3 phụ huynh khác của trường này cũng bị các đối tượng lừa đảo gọi điện chuyển tiền với chiêu thức tương tự nhưng đã gọi điện cho giáo viên xác nhận nên không rơi vào bẫy.

Phòng công tác xã hội của bệnh viện Chợ Rẫy đã làm việc với 6 phụ huynh của các em học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn TP.HCM. Họ đến bệnh viện Chợ Rẫy tìm con bị "chấn thương sọ não" sau khi nhận điện thoại của người tự xưng là giáo viên.

Có 3 người phụ huynh đã chuyển đi số tiền lần lượt là 200, 50 và 20 triệu đồng cho các đối tượng lừa đảo. Trong đó ông N. (quận Tân Bình, TP.HCM) là bố em M.K đang học lớp 11 ở một trường quốc tế thuộc quận 7 mất 200 triệu đồng.

Cách đây 5 ngày, bàn hướng dẫn cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 3 phụ huynh của Trường Quốc tế Việt Úc TP.HCM đến tìm con.

Các phụ huynh cho biết, họ nhận được thông báo từ người lạ tự xưng là thầy giáo dạy tại trường này về việc con mình bị té ngã chấn thương sọ não và đang lên ca mổ gấp. Người này yêu cầu các phụ huynh phải chuyển khoản để thầy giáo đóng tiền cho cháu vì đang rất gấp.

Sau khi nhận được thông tin này, anh M.T.D. (42 tuổi) và anh T.M.H. (51 tuổi) cùng ngụ TP. Thủ Đức đã chuyển vào số tài khoản lạ của đối tượng hàng chục triệu đồng. Người còn lại chưa chuyển khoản mà trực tiếp đến bệnh viện tìm con.

Sở GD-ĐT TP.HCM lưu ý các trường hướng dẫn phụ huynh nhận điện thoại lừa đảo và chuyển khoản mất tiền trình báo với cơ quan công an. Ngoài ra, trên cơ sở các trường báo cáo, khi có dấu hiệu lừa đảo, Sở GD-ĐT sẽ chuyển thông tin đến Công an TP.HCM đề nghị hỗ trợ.