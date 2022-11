Ưu đãi trọn gói kỳ nghỉ tại Phú Quốc United Center chỉ từ 3,2 triệu đồng

Mùa lễ hội Vinpearl rực rỡ khắp ba miền Vinpearl - VinWonders - Vinpearl Golf mang đến chuỗi hoạt động chào đón Giáng sinh, năm mới và Tết âm lịch rực rỡ mang dấu ấn tinh hoa văn hoá Việt Nam và Á - Âu đặc sắc. Tại Vinpearl Nha Trang, du khách sẽ “lạc bước” vào khung cảnh lễ hội miền Nam nước Pháp trên vùng biển nhiệt đới với Chợ Giáng sinh Marché de Noël, tuần lễ Ẩm thực Việt Nam - Địa Trung Hải, đại tiệc Countdown đón năm mới rực rỡ pháo hoa và những màn trình diễn thăng hoa của Uyên Linh, Vũ Cát Tường, Soobin, Fband, DJ King Lady; đêm nhạc SpaceSpeakers... Vinpearl Nam Hội An sẽ mang đến mùa lễ hội retro giao thoa Á - Âu độc đáo, tái hiện một thương cảng quốc tế sầm uất với “đôi bờ” trải nghiệm tưng bừng. Khu “bờ Đông” sẽ diễn ra phiên chợ ẩm thực sử dụng tem phiếu thập niên 80 - 90; triển lãm điêu khắc đương đại Hà Nội - Sài Gòn 2022. Trong khi đó, khu “bờ Tây” lại mở ra không gian lễ hội đậm chất châu Âu với âm nhạc disco sôi động, lễ diễu hành carnival chủ đề The Circus cùng các màn trình diễn âm nhạc đường phố, xiếc, ảo thuật... hiện đại. Vinpearl Golf tổ chức chuỗi giải đấu lớn nhất trong năm Vinpearl Golf Club Championship dành cho hơn 600 hội viên và cộng đồng golfer tại hệ thống sân Vinpearl Golf Nha Trang, Nam Hội An và Hải Phòng. Tổng giá trị giải thưởng của giải đấu lên đến hàng tỷ đồng.