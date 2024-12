Lý do cần thiết bị nội soi khi nâng ngực đường nách

Nội soi trong phẫu thuật nâng ngực không chỉ là một thiết bị hỗ trợ mà còn là "đôi mắt" giúp bác sĩ thực hiện kỹ thuật một cách an toàn và chính xác. Đường mổ qua nách thường rất nhỏ, khu vực phẫu thuật nằm sâu và khó quan sát. Thiết bị nội soi cung cấp hình ảnh phóng to, sắc nét, giúp bác sĩ định hình khoang đặt túi ngực chính xác mà không gây tổn thương các mô xung quanh. Nội soi cũng giúp bác sĩ kiểm soát tốt hơn, tránh làm tổn thương dây thần kinh, mạch máu hoặc tuyến vú, từ đó giảm thiểu nguy cơ chảy máu và biến chứng sau phẫu thuật.

Bác sĩ CKI. Châu Thanh Phong trong một ca phẫu thuật nâng ngực nội soi. Ảnh: NVCC

Ngoài ra, hoạt động nội soi sẽ đảm bảo việc đặt túi ngực chính xác và đúng kích thước khoang, giúp ngực đều - đẹp và tránh được tình trạng túi bị di lệch hoặc biến dạng. Không căn chỉnh quá nhiều sẽ giúp giảm tổn thương mô mềm, từ đó giảm cảm giác đau và rút ngắn thời gian hồi phục.

Những rủi ro tiềm ẩn khi nâng ngực đường nách không nội soi

Nếu không sử dụng thiết bị nội soi khi nâng ngực đường nách, chị em có thể gặp phải 3 rủi ro lớn:

Thứ nhất, nếu không được hỗ trợ về mặt hình ảnh bên trong khoang ngực, bác sĩ rất dễ làm tổn thương dây thần kinh, mạch máu hoặc cơ ngực trong quá trình tạo khoang đặt túi. Bên trong cơ thể mỗi người là khác nhau với một hệ thống mô, cơ, dây thần kinh chằng chịt, nếu thao tác không chính xác có thể gây ra đau đớn kéo dài trong quá trình hậu phẫu và các biến chứng nghiêm trọng khác như chảy máu nội, mất cảm giác ở vùng ngực hoặc bầm tím nặng.

Thứ hai, khi “làm mò”, nguy cơ đặt túi sai vị trí, sai khoang rất cao, khiến ngực bị lệch, không cân đối, tăng nguy cơ co thắt bao xơ và có thể cần phải tiến hành phẫu thuật chỉnh sửa gây mất thời gian và chi phí, cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý người phẫu thuật nâng ngực.

Cuối cùng, do không có hình ảnh nội soi, bác sĩ có thể mở rộng đường mổ quá mức hoặc thao tác không chính xác, dẫn đến sẹo lớn hoặc sẹo lồi khó khắc phục.

Tiến trình lành sẹo mổ đường nách khi sử dụng phương pháp nâng ngực nội soi được thực hiện bởi BS CKI. Châu Thanh Phong. Ảnh: NVCC

Việc thực hiện nâng ngực đường nách mà không sử dụng thiết bị nội soi có thể giúp tiết kiệm chi phí đầu tư nhưng không đảm bảo được độ chính xác và an toàn. Với sự phát triển của thiết bị y tế hiện đại, thiết bị nội soi trong nâng ngực đường nách là một trong những tiêu chuẩn không nên bỏ qua, không chỉ vì lý do an toàn mà còn nhằm mang lại kết quả tốt nhất cho chị em có nhu cầu làm đẹp vòng 1.

BS CKI. Châu Thanh Phong tư vấn về phương pháp nâng ngực nội soi đặt túi qua đường nách

Lời khuyên cho chị em đang có nhu cầu nâng ngực là cần lựa chọn bác sĩ có chuyên môn, nhiều kinh nghiệm, cơ sở y tế đảm bảo tiêu chuẩn, hiện đại và chất lượng.

BS CKI. Châu Thanh Phong