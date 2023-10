Thời tiết chuyển lạnh cũng là lý do khiến các chủ đề như dùng bình nước nóng sao cho an toàn, nỗi lo hóa đơn tiền điện tăng do dùng nước nóng… lại được các gia đình quan tâm. Các đặc điểm về tính năng làm nóng nhanh, an toàn, chống giật và đặc biệt là khả năng tiết kiệm điện trở thành tiêu chí bắt buộc khi lựa chọn bình nước nóng.

Gần đây, trên các trang cộng đồng có hàng triệu lượt theo dõi, cư dân mạng đã dành nhiều quan tâm đối với bình nước nóng Rossi 30. Sản phẩm được biết tới là phiên bản kỷ niệm 30 năm thành lập của Tân Á Đại Thành - Tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực Sản xuất công nghiệp - Công nghệ cao - Bất động sản và hiện đang nắm giữ thị phần số 1 Việt Nam về sản phẩm bình nước nóng.

Nhiều trang cộng đồng chia sẻ thông tin về Bình nước nóng Rossi 30 phiên bản đặc biệt chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập của Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Với ưu thế về công nghệ hiện đại cũng như lịch sử hơn 20 năm phát triển của thương hiệu Rossi, bình nước nóng Rossi được cộng đồng mạng đánh giá là “mang đến trải nghiệm thực sự an tâm, thiện cảm khi sử dụng.” Riêng với phiên bản đặc biệt bình nước nóng Rossi 30, nhiều linh kiện cao cấp được nhà sản xuất tích hợp trong sản phẩm, giúp đảm bảo an toàn, độ bền cao và tiết kiệm điện như: bộ chống rò điện ELCB, bộ ổn nhiệt kép, ruột bình tráng men nano bạc, lớp bảo ôn siêu dày cùng thanh gia nhiệt đạt hiệu suất làm nóng tới 97,9%.

Cư dân mạng hào hứng bình luận về thói quen sử dụng bình nước nóng

Bên cạnh ưu điểm làm nóng nhanh, giữ nước nóng lâu, bình nước nóng Rossi 30 còn được người dùng lựa chọn nhiều bởi khả năng phát hiện nhanh chóng điện rò rỉ, tự ngắt điện khi nguy hiểm và ngăn nguy cơ cháy nổ. Theo đó, bình nước nóng Rossi có thể đáp ứng tốt yêu cầu của các gia đình có thói quen sử dụng bình nước nóng quanh năm, đòi hỏi sản phẩm có tính an toàn và độ bền cao.

Một điểm cộng tạo nên sự khác biệt của bình nước nóng Rossi 30 so với các sản phẩm trên thị trường, đó là kiểu dáng tinh tế, theo phong cách tối giản được “đặt hàng” riêng từ chuyên gia thiết kế kiểu dáng công nghiệp hàng đầu của Pháp. Cũng bởi thế, bình nước nóng Rossi có thể phù hợp với nhiều không gian nhà tắm hiện đại của các gia đình.

Bình nước nóng Rossi 30 có thiết kế hiện đại, tinh tế cùng ưu điểm nổi bật về khả năng tiết kiệm điện

Giải thích về lý do khiến sản phẩm bình nước nóng Rossi có sản lượng bán cao, nhà sản xuất Tân Á Đại Thành cho biết: Với cùng chất lượng, các tính năng và các chi tiết cấu thành sản phẩm nhưng Rossi có giá thành hợp lý hơn, đáp ứng nhu cầu của đại đa số người tiêu dùng so với các thương hiệu bình nước nóng ngoại nhập. Đây tiếp tục là lợi thế cạnh tranh của bình nước nóng Rossi khi Tập đoàn Tân Á Đại Thành đầu tư vào công nghệ sản xuất, cải tiến dây chuyền và tối ưu hóa chi phí để đảm bảo sản phẩm đến tay người tiêu dùng có chất lượng cao và giá thành tốt nhất.

Bích Đào