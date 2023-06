Chiều 7/6, Công an thị xã Hương Thuỷ (tỉnh TT-Huế) cho biết, đơn vị đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra tại trạm thu phí trên tuyến QL1A đi qua địa bàn.

Cabin trạm thu phí bị hư hỏng nặng sau khi xe tải mất lái tông vào. Ảnh CTV

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 13h20 cùng ngày, ông Nguyễn Phong Hải (SN 1972, trú thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh TT-Huế) điều khiển xe tải chở đất BKS 75C-135.26 lưu thông trên QL1A theo hướng Bắc - Nam.

Khi chuẩn bị đi vào vị trí đặt Trạm thu phí Phú Bài (Km 844+150 tuyến QL1A đi qua địa phận xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy), xe tải do ông Hải điều khiển bất ngờ va chạm với ô tô 7 chỗ BKS 37A-761.54 do ông Nguyễn Văn B. (SN 1985, trú xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) điều khiển đang dừng phía trước cùng chiều chờ qua trạm thu phí.

Công an khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc. Ảnh CTV

Tiếp đó, ô tô tải 75C-135.26 tiếp tục lao về bên trái, phi lên lề, tông vào cabin của làn thu phí tự động.

Vụ tai nạn may mắn không có thương tích về người nhưng 2 phương tiện và 1 cabin thu phí tự động của Trạm thu phí Phú Bài cùng các thiết bị bên trong bị hư hỏng nặng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.