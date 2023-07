BlackPink giao lưu với khán giả trước khi bắt đầu biểu diễn tại Hà Nội

Dù trước buổi diễn trời mưa lớn nhưng không thể ngăn lượng khán giả lớn đến sân vận động từ sớm để thưởng thức show diễn của nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất Hàn Quốc.

Cuối cùng sau bao chờ đợi, hàng vạn khán giả đã được thấy 4 cô gái Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa bằng xương bằng thịt trên sân khấu.

Hai ca sĩ Rose và Lisa.

Sau phần mở màn tiết mục How You Like That, Whistle, Pretty Savage, nhóm chào khán giả bằng tiếng Việt. Rosé và Lisa chia sẻ rằng trời lúc chiều đổ mưa nhưng rất may mắn đã tạnh.

Không còn là mơ, BlackPink mang đến những vũ đạo ấn tượng trên sân khấu cũng như những giai điệu quen thuộc đã hút tỷ lượt xem trên YouTube.

Những ca khúc đình đám Lovesick Girls, Don’t Know What to Do, Kill This Love, Playing with Fire... đã làm hàng vạn khán giả phấn khích.

Ở phần giao lưu, Jennie hỏi fan: "Các bạn có vui không?" và nhận sự hưởng ứng nhiệt tình còn Jisoo yêu cầu fan hét lớn lên để không khí thêm vui nhộn. Em út Lisa nói: "Tôi yêu các bạn".

Ngoài phần diễn nhóm, các thành viên cũng có màn solo. Nếu như Jisoo chọn ca khúc Flowers thì Jennie thì bốc lửa với You and Me.

Điểm nhấn gây phấn khích nhất của đêm nhạc là màn biểu diễn của 4 cô gái nhóm BlackPink khi cover điệu nhảy See tình - một bản hit đình đám của Hoàng Thuỳ Linh.

Các thành viên nhóm nhạc chia sẻ vô tình thấy clip cover bài hát này trên mạng xã hội và nhận ra đó là một bài hát đến từ Việt Nam.

Sau đó, Jennie dạy nhảy vũ đạo ca khúc này cho các thành viên BlackPink ngay trên sân khấu. Khán giả hò reo không ngớt trước khoảnh khắc này và liên tục hát theo lời ca khúc See tình.

Đặc biệt, khi biểu diễn bài Boombayah, Rosé đội nón lá nhảy. Cuối tiết mục, nữ ca sĩ còn tạo dáng sexy cùng các thành viên khác khi đang đội nón lá.

Ngoài vũ điệu đẹp mắt, giọng hát nội lực, 4 cô gái nhóm BlackPink trong đêm nhạc cũng ghi điểm bởi sự thân thiện khi cố gắng nói tiếng Việt. Jennie hỏi: "Các bạn có khỏe không?" còn Jisoo có màn giao lưu được khen đáng yêu với câu thổ lộ: "Em yêu các bạn".

Gần 2 tiếng đồng hồ, các khán giả có mặt ở SVĐ Mỹ Đình đều phấn khích hát theo từng tiết mục. Họ không quên lấy điện thoại ghi lại hình ảnh trên sân khấu dù những người ở xa dường như chỉ nhìn thấy 4 cô gái qua màn hình.

BlackPink khuấy động không khí với 'Lovesick Girls':



Diệu Hồng

Ảnh, clip: Minh Đặng, Điệp Lưu