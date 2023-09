Như VietNamNet thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội đang tạm giữ bà Vũ Thị Thúy (40 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa), Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam (Công ty Nhật Nam).

Bà Thúy bị tạm giữ vì có hành vi đưa ra thông tin sai sự thật về Công ty Nhật Nam có nhiều bất động sản, dự án đầu tư, có lợi nhuận cao để huy động vốn của nhiều cá nhân, rồi sử dụng một phần tiền này để trả lãi cho các cá nhân trên. Từ đó, bà Thúy chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.

Thời gian qua, công ty này đã thành lập nhiều chi nhánh và các văn phòng tại các tỉnh, thành trên cả nước, lôi kéo nhiều nhà đầu tư với lợi nhuận khủng lên đến 5 - 7%/tháng, tương đương 60 - 84%/năm, kèm theo nhiều ưu đãi bất động sản. Nhà đầu tư chỉ cần ký hợp đồng và lĩnh tiền, không cần quan tâm đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Giữa bối cảnh nền kinh tế còn khó khăn trong vài năm qua, mức lãi suất này là "không tưởng".

Thực tế, những lùm xùm về hoạt động huy động vốn của Công ty Nhật Nam đã được báo chí truyền thông, cơ quan chức năng, nhiều địa phương lên tiếng cảnh báo từ 2-3 năm trước.

Đầu tư 4 tỷ, nhà đầu tư sẽ có 1 sổ cổ đông chiến lược (Ảnh: VTV)

Nhiều nhà đầu tư cũng phân tích được những bất thường của Công ty Nhật Nam, cũng biết đầu tư lãi cao là rủi ro cũng cao.

Tuy nhiên, không ít người vẫn tin vào lời hứa của bà Tổng giám đốc, rằng nếu ai đầu tư vào Nhật Nam mất tiền, bà sẽ đền. "Nếu ai đầu tư vào Nhật Nam mất tiền tôi đền. Gửi tiền vào Nhật Nam tôi cam kết sẽ không bị mất", bà Vũ Thị Thúy khẳng định.

Ngoài mức lãi cao, Công ty Nhật Nam còn đưa ra nhiều chiêu trò khác để lấy niềm tin của các nhà đầu tư.

Cứ đầu tư 4 tỷ sẽ có 1 sổ cổ đông chiến lược, nhà đầu tư được lĩnh thêm 15 triệu đồng/tháng.

Ngoài tặng sổ cổ đông, Công ty Nhật Nam còn tặng cổ phiếu nội bộ cho các nhà đầu tư.

Gói 100 triệu đồng được tặng 125 cổ phiếu. Gói 5 tỷ đồng tặng 10.000 cổ phiếu. Với giá 1 cổ phiếu do Nhật Nam quy định là 16.000 đồng và cam kết 10 tháng sau công ty sẽ mua lại với giá 20.000 đồng, thậm chí là 27.000 đồng/cổ phiếu.

Công ty Nhật Nam cũng không tiếc tiền để chi cho việc phát triển hệ thống môi giới theo mô hình kim tự tháp, tương tự phương thức đa cấp. Cứ 5 môi giới phát triển ra được 10 môi giới, mời chào được doanh số trên 10 tỷ đồng thì hưởng 7% hoa hồng.

Hồi tháng 8/2022, Cục An ninh Kinh tế (Bộ Công an) từng ra văn bản thông báo, trong đó có nêu Công ty Nhật Nam có hành vi huy động vốn thông qua “Hợp đồng hợp tác kinh doanh” tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư.

Cục An ninh Kinh tế cũng chỉ ra rằng, mục đích sử dụng vốn huy động của Công ty Nhật Nam có nhiều dấu hiệu nghi vấn, khả năng hoạt động theo mô hình “Ponzi” (lấy tiền của người trước trả cho người sau), đến một thời điểm nào đó Công ty Nhật Nam không còn khả năng chi trả cho nhà đầu tư sẽ nảy sinh tranh chấp, khiếu kiện, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh kinh tế, an ninh trật tự.

Tuy nhiên, hàng chục nghìn nhà đầu tư vẫn tin vào những hợp đồng hợp tác kinh doanh lãi cao của Công ty Nhật Nam. Không ít người đã đi vay mượn, cắm sổ đỏ vào ngân hàng để đầu tư và giờ lâm vào cảnh nợ nần chồng chất.

Theo một chuyên gia kinh tế, khó có thể có hoạt động sản xuất kinh doanh nào hiện nay có được lợi nhuận cao, để có thể chi trả cho các nhà đầu tư như của Công ty Nhật Nam. Chiêu thức trả lãi cao để đánh vào lòng tham của nhà đầu tư.

Các công ty huy động vốn sẽ "nhả cho ăn" thời gian đầu để nhà đầu tư tin tưởng và yên tâm. Nhiều người sau khi được các công ty huy động vốn trả tiền lại dồn vào, vay thêm để tiếp tục đầu tư lớn hơn.

Bản chất là các công ty này lấy tiền của người trước trả cho người sau, đến khi không có người mới đầu tư vào nữa thì mất khả năng chi trả.

Cũng theo chuyên gia, một dự án cụ thể thông thường chỉ có lợi nhuận từ 20 - 30%. Trong đó doanh nghiệp phải chi trả cho lương nhân viên, đóng thuế, và nhiều chi phí khác.

Vì vậy, với các hợp đồng hợp tác kinh doanh trả lãi khoảng 12%/năm trở xuống là có khả năng thực hiện. Còn đối với mức lãi suất trên 12 - 20%/năm là tương đối rủi ro. Lãi trên 20%/năm là đặc biệt rủi ro.

