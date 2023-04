WPG là tập đoàn tiên phong phân phối linh kiện bán dẫn, đóng vai trò đối tác nhượng quyền của hơn 250 hãng sản xuất trên thế giới, trong đó có Micron Memory thuộc Micron Technology (Hoa Kỳ). Tập đoàn này sở hữu 4 nhà phân phối sản phẩm công nghệ thông tin hàng đầu (WPIg, SACg, AITg và YOSUNg) với khoảng 5000 nhân viên tại 78 chi nhánh toàn cầu. Văn phòng đặt tại Singapore của WPG thể hiện định hướng phát triển lâu dài tại thị trường châu Á - Thái Bình Dương.

Mới đây, đại diện WPG Singapore - ông B.C. Hia đã có buổi làm việc với công ty VDO tại Việt Nam. Đánh giá cao những kinh nghiệm mà VDO đã có khi phân phối các sản phẩm GIGABYTE Enterprise và InWin IPC/Server, WPG Singapore đã ký thoả thuận chiến lược với VDO, theo đó, VDO sẽ cung cấp toàn bộ dải sản phẩm Consumer và Enterprise chính hãng Micron Memory tại thị trường Việt Nam.

Ông B.C. Hia (chính giữa) gặp gỡ trao đổi với ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch Công ty Cổ phần VDO (thứ hai từ phải sang)

Theo thoả thuận, đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm từ WPG Singapore sẽ hỗ trợ VDO trong việc phát triển thị trường, gia tăng thị phần trong nước, đáp ứng kịp thời các yêu cầu của khách hàng, hướng tới mục tiêu 100% sản phẩm Micron Memory tại thị trường Việt Nam được cung cấp minh bạch theo hệ thống kênh phân phối chính hãng.

Đại diện WPG Singapore nhấn mạnh, 2 bên sẽ nỗ lực cùng nhau xây dựng niềm tin, củng cố sức mạnh, để vươn tới nấc thang thành công mới.

VDO Distributor có mạng lưới đại lý trên toàn quốc với danh mục sản phẩm khá đa dạng, bao gồm: Enterprise RAM dành cho máy chủ server, máy trạm workstation, thiết bị lưu trữ storage và Consumer RAM dành cho máy tính cá nhân PC; Enterprise SSD (Data Center SSD, Industrial SSD) chuẩn NVMe và SATA dành cho máy chủ server, máy trạm workstation, thiết bị lưu trữ storage hoạt động tại trung tâm dữ liệu, môi trường công nghiệp nhiệt độ từ âm 40 độ C đến 105 độ C; Consumer SSD chuẩn NVMe dành cho môi trường nhiệt độ từ 0 đến 70 độ C; Thẻ nhớ MicroSD phục vụ IoT.

Sản phẩm Micron (ảnh: Reuters)

Đại diện VDO chia sẻ: “Khách hàng mua sản phẩm Micron do VDO phân phối có thể yên tâm được sử dụng hàng chính hãng chất lượng cao, nhất quán theo kênh phân phối chính thức, được hưởng các dịch vụ và chính sách hỗ trợ kỹ thuật, chăm sóc khách hàng… theo tiêu chuẩn Micron toàn cầu, giảm thiểu tỷ lệ lỗi và sự cố khi vận hành hệ thống. Thời gian bảo hành sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn hãng Micron Technology Inc., cụ thể là 3 năm đối với RAM, Consumer SSD, MicroSD và 5 năm đối với Enterprise SSD”.

Đặc biệt, các khách hàng doanh nghiệp và khách hàng dự án có nhu cầu đầu tư, mua sắm, sử dụng MicroSD, RAM và SSD chính hãng Micron tại Việt Nam sẽ được công ty VDO hỗ trợ tối ưu thời gian đặt hàng và giao hàng, chính sách giá sản phẩm cạnh tranh, cung cấp đầy đủ Chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O (Certificate of Origin), Thư chứng nhận chất lượng sản phẩm C/Q (Certificate of Quality).

Các đại lý của VDO cũng sẽ được hỗ trợ với chính sách minh bạch, thời gian giao hàng rút ngắn; dịch vụ hậu mãi, hỗ trợ của VDO luôn sẵn sàng phục vụ 24/7.

Tập đoàn Micron Technology tại Mỹ (ảnh: Reuters)

Công ty Cổ phần VDO có 14 năm kinh nghiệm, sở hữu đội ngũ kỹ sư - nhân viên chuyên nghiệp cùng phương châm “Luôn vì bạn”, cung cấp “Giải pháp công nghệ toàn diện cho chuyển đổi số”, luôn nỗ lực đổi mới sáng tạo và phát triển, đồng hành với các hãng công nghệ hàng đầu thế giới nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam.

Thông tin chi tiết có tại: https://vdo.vn/

Doãn Phong