Gần đây do nắng nóng nhiều nên tôi và bạn bè hay rủ nhau đi uống bia. Tuy nhiên, uống bia xong tôi hay bị đau đầu. Thi thoảng tôi uống viên giảm đau Paracetamol. Bác sĩ tư vấn giúp tôi thói quen này có hại gì không? Xin cảm ơn.

Dược sĩ Vũ Thị Hân - Khoa Dược, Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) tư vấn:

Sau khi uống bia rượu, nhiều người có triệu chứng đau đầu, mệt mỏi. Một số người có thói quen uống thuốc giảm đau. Tuy nhiên, giảm đau bằng Paracetamol có thể gây chảy máu tiêu hóa, hại gan.

Paracetamol là thuốc giảm đau hạ sốt thông dụng bậc nhất hiện nay với vô vàn các chế phẩm dạng đơn chất cũng như dạng phối hợp khác nhau trên thị trường. Hầu hết các cửa hàng thuốc hiện nay đều bán vài loại biệt dược của hoạt chất này, từ dạng viên nén cho đến viên sủi hay dung dịch uống. Paracetamol cũng là thuốc phổ biến trong các tủ thuốc gia đình để sử dụng cho nhiều mục đích giảm đau trong đó có đau đầu do sử dụng rượu bia.

Vì sao đau đầu khi uống rượu bia?

Thành phần chính trong các loại bia rượu là ethanol. Ethanol sau khi được nạp vào cơ thể sẽ gây mất nước, thậm chí làm giãn mạch máu nuôi não, gây nên hiện tượng đau đầu. Ngoài ra, rượu có chứa tyramine và histamin được cho là tương tác với các chất hóa học trong não và gây đau đầu.

Lý do rượu bia gây đau đầu có liên quan đến căng thẳng thần kinh. Nhiều người có xu hướng dễ buồn ngủ khi uống rượu bia. Tuy nhiên, nồng độ ethanol chỉ khiến chúng ta buồn ngủ chứ không giúp có giấc ngủ sâu. Vì vậy, khi uống quá nhiều rượu bia sẽ dẫn đến tình trạng thường xuyên tỉnh giấc vào ban đêm khiến người uống bị chóng mặt, đau đầu và mệt mỏi sau khi thức dậy.

Tại sao không nên uống Paracetamol khi say xỉn?

Gan là bộ phận có chức năng chủ yếu là thải độc. Hầu hết các thuốc/hợp chất khi đi vào trong cơ thể đều qua gan để chuyển hóa và được thải trừ ra ngoài. Khi dùng rượu bia, gan sẽ phải làm việc để chuyển hóa và thải trừ ethanol.

Trong khi đó, Paracetamol là thuốc giảm đau hạ sốt cũng được chuyển hóa qua gan, và có chống chỉ định với những người có bệnh lý gan cấp tính. Dùng chung hai loại với nhau vô tình làm tăng gánh nặng cho gan và gây tình trạng ngộ độc Paracetamol. Bên cạnh đó, Paracetamol khi uống với rượu sẽ kích ứng niêm mạc dạ dày, gây chảy máu đường tiêu hóa, làm tăng gấp đôi tác hại lên gan.

Cách hạn chế đau đầu sau sử dụng rượu bia

Cơ chế của đau đầu do bia rượu là mất nước, rối loạn điện giải, làm cơ thể mệt mỏi, đau đầu. Vậy để giảm đau đầu do bia rượu, cách tốt nhất là giải quyết nguyên nhân vấn đề. Khi bị đau đầu do rượu, bia, bạn nên khống chế cơn đau bằng cách uống nhiều nước lọc, nước gừng và chất điện giải để giúp đào thải nhanh chất cồn khỏi cơ thể. Không nên để bụng đói trước khi uống khiến cơ thể hấp thụ rượu, bia nhanh và dễ say hơn.

Ngoài ra, sau khi uống rượu, bia, bạn nên ăn cháo loãng hoặc súp nóng để bổ sung muối natri và kali, giúp cơ thể hồi phục nhanh.

Tác dụng, tác hại của bia và số cốc nên uống mỗi ngày Bia đã được chứng minh có một số tác dụng với tim mạch nhưng cũng có thể để lại hậu quả tiêu cực nếu uống trên 2 cốc.

Uống bia 0 độ thổi nồng độ cồn có lên? Nhiều người băn khoăn uống bia quảng cáo 0 độ, không cồn, liệu khi thổi nồng độ cồn có lên và dính án phạt không?