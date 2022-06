Vì sao cua nâu Nauy “siêu to, siêu gạch” giá chưa đầy 300.000 đồng/kg?

Loại cua "siêu to, siêu gạch" này chỉ từ 300.000 đồng/kg

Trong kỳ nghĩ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua, mỗi ngày chủ hàng này bán được vài trăm kg. Cua gạch nội loại 2 con/kg đang có giá từ 700.000 – 800.000 đồng/kg, trong khi cua Nauy cùng trọng lượng chỉ có giá bằng phân nửa nên nhiều người chuộng cua ngoại. Dù là sản phẩm đông lạnh nhưng thịt cua rất chắc, ngọt, gạch rất nhiều, không thua gì cua tươi sống. “Nghe cua ngoại, nhiều bạn trẻ có tâm lý thích hơn. Một số người thì muốn mua ăn thử cho biết” – anh Lâm lý giải về sức hút của loại cua này.

Ngoài bán lẻ, các điểm bán loại cua nâu Nauy này còn bán sỉ cho các hàng quán vỉa hè, rao tuyển cộng tác viên bán hàng với mức chiết khấu cao, cho thấy sản lượng loại cua này trên thị trường không phải là nhỏ, giá gốc thật sự sẽ còn rẻ hơn nhiều. Theo ghi nhận của chúng tôi, sản phẩm được đóng gói trong bao bì có thương hiệu “Sofrimar” – một thương hiệu hải sản của Bắc Âu. Tuy nhiên, thông tin trên bao bì chỉ là tiếng Anh, không hề có nhãn phụ ghi thông tin của đơn vị nhập khẩu và phân phối như quy định.

Nhiều hàng quán vỉa hè cũng lấy loại cua này về bán

Quan sát bao bì sản phẩm thì đúng là lô hàng được chuyển về vào tháng 4/2022 giống như một số cửa hàng quảng cáo. Nhưng ngày đóng gói sản phẩm là 17/11/2020 và được nhà sản xuất khuyến cáo sử dụng (best before) trước ngày 18/11/2022, phải được bảo quản ở nhiệt độ -18 độ C.

“Hầu hết hải sản đông lạnh nhập khẩu đều có hạn sử dụng từ 1-2 năm. Cua nâu Nauy đã được xông nhiệt nên hạn sử dụng là 2 năm. Thông tin trên bao bì sản phẩm cho thấy loại cua này còn hạn sử dụng khá ngắn nên giá sẽ rẻ hơn so với sản phẩm còn hạn sử dụng dài”, ông Nguyễn Đông Hy, Giám đốc Công ty TNHH Kim Đông Hy nói.

Một số loại có hạn sử dụng chỉ còn khoảng 4 - 5 tháng

Tiến sĩ Phan Thế Đồng, nguyên giảng viên Bộ môn công nghệ thực phẩm và dinh dưỡng, Trường đại học Hoa Sen - cho biết, quy định nước ngoài không ghi “hạn sử dụng” như ở Việt Nam mà họ sẽ dùng cụm từ “best before” - nên sử dụng thực phẩm trước ngày đó thì sẽ đầy đủ về mặt dinh dưỡng như khai báo. Tới thời hạn đó thì một số chất trong sản phẩm sẽ bị biến đổi cấu trúc, sản phẩm không còn tươi ngon. Tại nước ngoài, sau ngày “best before” vẫn được phép bán nhưng phải nói rõ với người tiêu dùng là sản phẩm đã gần hết hạn và thường là giá sẽ giảm.

Nhiều điểm bán còn tuyển cộng tác viên với chiết khấu cao, cho thấy giá thật sự của loại cua này còn rẻ hơn

Theo ông Trần Văn Trường, CEO Hải sản Hoàng Gia, thời điểm này là mùa cua gạch, hiện cua nâu Nauy sống chỉ có giá 670.000 đồng/kg thì loại cua đông lạnh có giá 300.000 đồng/kg là mức giá không rẻ, cũng không đắt. Tại nước ngoài, sản phẩm cận hạn sử dụng sẽ được bán giá rẻ hơn so với còn hạn sử dụng dài. Với loại cua chỉ còn hạn sử dụng khoảng 4-5 tháng thì giá sẽ rẻ hơn so với loại còn hạn sử dụng từ 1-2 năm.

Ông Trường nói, giá thật sự của loại cua gần hết hạn sử dụng này khá thấp nhưng người bán nâng giá lên cho bằng giá thị trường để không mang tiếng “hàng ngoại kém chất lượng nên giá mới rẻ”. “Theo quy định hàng nhập khẩu đông lạnh thì trên mỗi sản phẩm phải có nhãn phụ thông tin đơn vị nhập khẩu, phân phối. Nếu trên từng sản phẩm cua Nauy không có nhãn phụ thì đó có thể là hàng nhập khẩu trôi nổi”, ông Trần Văn Trường cho biết.

(Theo Phụ Nữ TP.HCM)