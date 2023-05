Theo đó, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược Tạ Mạnh Hùng đã ký ban hành quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng với một lô sản phẩm Raileza hộp 1 chai 120ml.

Lô sản phẩm mỹ phẩm Raileza bị đình chỉ, thu hồi trên nhãn có thông tin, số CB: 94/22/CBMP-HY; Số lô: HCM.122022; NSX: 01/12/2022; HSD: 30/11/2025). Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường là Công ty cổ phần Oceanpharma (địa chỉ: Ô 45- LK1, KĐTM An Hưng, phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội); Nhà sản xuất là Công ty TNHH Dược Mỹ phẩm Quang Xanh (địa chỉ ở Thôn Hành Lạc, Thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên).

Lý do thu hồi: Mẫu kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm theo quy định.

Trước đó, Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm, Mỹ phẩm An Giang lấy mẫu lô sản phẩm này tại Nhà thuốc Trung Sơn An Giang 12 (địa chỉ ở huyện Thoại Sơn, An Giang) để kiểm tra chất lượng. Kết quả mẫu thử không đạt tiêu chuẩn chất lượng về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm theo quy định.

Cục Quản lý Dược đề nghị Sở y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm Raileza hộp 1 chai 120ml nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm; Thu hồi lô sản phẩm vi phạm...

Công ty cổ phần Oceanpharma, Công ty TNHH Dược Mỹ phẩm Quang Xanh phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng lô sản phẩm nêu trên; tiếp nhận sản phẩm trả lại, thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô sản phẩm không đáp ứng quy định. Báo cáo về Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế trước ngày 10/6/2023.

Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế Hà Nội và Hưng Yên phải kiểm tra hai công ty trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm. - Giám sát các công ty thực hiện thu hồi lô sản phẩm RAILEZA – Hộp 1 chai 120ml không đáp ứng quy định; Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo về Cục trước ngày 30/6/2023.

