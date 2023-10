Chùa Tường Vân (Huế)

Thảo am Lâm Tế khởi nguyên

Tánh Hoa Huệ Cảnh chân truyền Bắc tông

Truyền thừa đạo pháp hanh thông

Nguyễn Phúc Miên Thẩm Quốc Công đồng hành

Tánh Huệ Nhất Chơn lòng thành

Từ Quang hương tự nhập cành Đông Am

Tường Vân thành chốn già lam

Chủ trì quản nhiệm Hải Toàn Linh Cơ Kinh kỳ xứ Huế nên thơ

Sông Hương núi Ngự thẫn thờ vầng trăng

Một miền đất Phật vĩnh hằng

Đất trời hội tụ non ngàn biển xanh Tường Vân cổ tự nguyện thành

Mây bay hiện rõ trời xanh cõi thiền Minh Châu hòa thượng hiển linh

Viên ngọc tỏa sáng ánh minh đạo tràng

Chơn thiện nhập cõi Niết Bàn

Cầu cho quốc thái dân an vững bền./.

Trương Hòa Bình

19/10/2023