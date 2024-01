Danh hiệu NSƯT là áp lực nhưng cũng là niềm tự hào

Từ trước đến nay, khán giả lẫn truyền thông vẫn gọi Việt Anh với danh xưng "công tử đào hoa" hay "nam diễn viên chuyên vai phản diện", "nam diễn viên lập kỷ lục vào tù ra tội nhiều nhất" của màn ảnh Việt... Còn bây giờ, cảm giác của anh thế nào khi được gọi NSƯT Việt Anh?

- Thật ra, tới thời điểm này, tôi vẫn chưa quen với việc mọi người gọi mình như thế đâu, vì… nghiêm túc quá. Có lẽ, đó cũng là áp lực vô hình rất lớn với tôi.

Thú thật, được phong tặng danh hiệu NSƯT là giấc mơ tôi chưa bao giờ nghĩ tới, là phần thưởng ngoài sức tưởng tượng của tôi.

Tôi vốn chỉ là diễn viên tay ngang. Cơ duyên đến với điện ảnh của tôi là khi tôi tò mò theo học lớp đào tạo diễn viên truyền hình của VFC - đây là khóa đào tạo diễn viên được VFC tổ chức năm đầu tiên. Tại đây, tôi đã được gặp thầy chủ nhiệm Hoàng Dũng (cố NSND Hoàng Dũng - PV).

Là nghệ sĩ đã có chặng đường gần 20 năm cống hiến cho diễn xuất, tôi xem danh hiệu này là sự vinh danh của Nhà nước, là động lực rất lớn với tôi trên con đường nghệ thuật. Đạt được danh hiệu này, bên cạnh áp lực, tôi còn thấy vô cùng vinh hạnh và tự hào.

Tôi thấy mình cần nghiêm túc, chỉn chu, chuyên nghiệp và trách nhiệm, giữ gìn hình ảnh hơn bao giờ hết.

Là một trong những diễn viên tự do được phong tặng danh hiệu NSƯT, anh có nghĩ điều này sẽ mở ra một chặng đường mới, khi những nghệ sĩ tự do trong các lĩnh vực khác nhau hoàn toàn có thể nhận được sự vinh danh tương tự?

- Từ trước đến nay, đối với nghệ sĩ tự do, để được ghi nhận và có danh hiệu NSƯT, NSND khó khăn hơn nhiều so với nghệ sĩ biên chế thuộc cơ quan văn hóa Nhà nước, vì cơ hội để những nghệ sĩ tự do như tôi tham gia các hội diễn và giành được giải thưởng, huy chương vàng dường như rất ít thậm chí là không có. Chúng tôi chỉ có thể tham gia các dự án nghệ thuật khác.

Tôi vinh dự và tự hào vì mình là thành viên đầu tiên của lớp diễn viên Truyền hình khóa I, do VFC tổ chức được phong tặng danh hiệu NSƯT. Tôi mong danh hiệu của tôi có thể truyền cảm hứng, để qua đó những văn nghệ sĩ độc lập, những bạn chưa phải nghệ sĩ hay diễn viên chuyên nghiệp, tự tin hơn trên con đường mình lựa chọn.

Tôi nghĩ, nếu chúng ta có đam mê, có hoài bão, hoạt động nghệ thuật một cách chuyên nghiệp, nghiêm túc thì cơ hội và thành công sẽ đến.

Không quá khi nói rằng, những vai diễn phản diện đã làm nên sự nghiệp diễn xuất thành công của Việt Anh. Thời gian gần đây, anh lại chuyển hướng làm "người tốt, tử tế và chính diện" nhiều hơn trên màn ảnh. Anh nói sao trước nhận xét cho rằng vai chính diện có vẻ "không hợp phong thủy" với anh lắm, ít để lại ấn tượng?

- Tôi nghĩ, nếu lúc nào chúng ta cũng chỉ bằng lòng và dừng lại với những gì đã thành công mà không dám chinh phục những thử thách mới thì điều đó đồng nghĩa với thất bại.

Tôi vẫn sẵn sàng nhận vai phản diện nếu nhân vật đó phù hợp và tôi thực sự hứng thú. Tôi chỉ không nhận vai đi tù nữa, vì với tôi, 20 năm đã quá đủ rồi. Tôi cần hướng đến những điều mới mẻ hơn, thử thách hơn và ưu tiên những hình tượng chính diện nhiều hơn trên màn ảnh nhỏ.

Thông thường, những nhân vật để lại ấn tượng hay khiến khán giả nhớ đến và "ghét" trên truyền hình là những vai phản diện, nhưng điều đó không có nghĩa nhân vật chính diện sẽ không có đất diễn.

Chẳng phải bà Nga của cô Thanh Quý (NSƯT Thanh Quý - PV) trong phim Thương ngày nắng về hay ông Sơn do anh Trung Anh (NSND Trung Anh - PV) đảm nhận đều là những vai diễn chính diện nhưng vẫn gây xúc động, ấn tượng mạnh cho người xem và khiến khán giả rất nhớ đó sao.

Vì vậy, tôi tin, đất diễn của nhân vật chính diện còn rất nhiều. Quan trọng là diễn viên, nghệ sĩ khai thác và sáng tạo cho nhân vật của mình như thế nào, kịch bản ra sao và phối hợp với đạo diễn, biên kịch để làm tốt nhất.

Nhìn lại năm 2023 đã qua, với Việt Anh, phải chăng gói ghém trong hai từ "mãn nguyện"?

- Năm 2023 với tôi là một năm khá may mắn và thành công trong sự nghiệp diễn xuất khi được phong tặng danh hiệu NSƯT và có một vai được khoác màu áo lính đúng nguyện vọng của mình.

Với vai Trung tá Trần Đình Trung trong phim Cuộc chiến không giới tuyến, tôi phần nào chứng minh mình có thể làm được những màu sắc chính diện. Cũng nhờ vai diễn này, tôi được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen. Đó là những dấu mốc và thành tựu rất quan trọng với tôi.

Tuy nhiên, tôi thừa nhận, mình chỉ "mãn nguyện" trong sự nghiệp thôi! Còn trong cuộc sống, tôi có nhiều mất mát… nhưng đó là cái giá phải trả, phải chấp nhận và đánh đổi. Bởi tôi nghĩ, khi mình dành toàn bộ tâm sức và thời gian cho điều gì đó thì sẽ phải mất đi một thứ khác.

Cuộc sống vốn dĩ là vậy, không ai hoàn hảo và không ai có thể thành công trong mọi mặt. Ông trời đâu cho ai được tất cả. Dẫu vậy, tôi vẫn hy vọng… đến một thời điểm và giai đoạn nào đó, cuộc đời sẽ bù đắp lại những gì mình đã mất.

Có thể lúc đó, tôi sẽ không dành tâm sức cho các vai diễn và nghệ thuật nữa mà sẽ dành nhiều thời gian cho cuộc sống gia đình, cho cá nhân và những người thân yêu của mình nhiều hơn.

"Tôi thấy Quỳnh Nga ấn tượng và cuốn hút"

Nhiều người nhìn vào cuộc sống của Việt Anh hiện tại đều cho rằng, anh vừa thành công trong sự nghiệp vừa thăng hoa trong tình yêu?

- Tôi không may mắn có được cuộc sống gia đình bình yên, hạnh phúc nhưng bù lại, tôi nhận được tình yêu của công chúng, bạn bè và của người thân. Tôi nghĩ, điều quan trọng là chúng ta cần biết thế nào là đủ và hài lòng với những gì mình có, đừng quá tham vọng.

Trước giờ, tôi chưa bao giờ đặt áp lực lên bản thân những gì lớn lao quá. Tôi luôn tin và đón nhận mọi thứ một cách bình thản. Tôi chưa từng đặt mục tiêu mình phải trở thành NSƯT hay diễn viên nổi tiếng.

Đơn giản là mình thích rồi làm và một khi đã làm thì tận tâm cống hiến và cố gắng hết mình. Nếu vai diễn thành công, được yêu mến thì đó là niềm vui và tôi đón nhận, trân trọng. Còn không được như kỳ vọng thì tôi cũng không suy sụp.

Tôi luôn tâm niệm, khi chúng ta hiểu được lý lẽ sống của mình, điều mình thực sự muốn trong cuộc đời là gì thì chúng ta đã thành công.

Từ sau khi đổ vỡ hôn nhân lần 2, anh trải qua bao nhiêu mối tình?

- Tôi không phải là người thích phiêu lưu trong tình cảm và càng sợ sự phiêu lưu. Vì vậy, tới thời điểm này, sau khi đổ vỡ, tôi vẫn chưa có mối tình nào.

Ở tuổi ngoài 40, anh không sợ cô đơn?

- Rõ ràng trong cuộc sống này, không ai mong muốn mình cô đơn hay sống một mình cả. Chỉ có điều… đôi lúc, chúng ta không có lựa chọn nào khác và bắt buộc phải sống trong hoàn cảnh không mong muốn.

Tôi nói như vậy vì sau những thất bại, đổ vỡ trong chuyện tình cảm, tôi cũng mất dần niềm tin vào cuộc sống hôn nhân, thậm chí mất niềm tin vào khả năng nhìn nhận con người của mình.

Do đó, khi mình chưa đủ tự tin, niềm tin vào cuộc sống gia đình và khả năng nhìn nhận con người thì tốt nhất nên ở một mình... cho lành.

Bởi nếu hạnh phúc thì không sao nhưng chẳng may thất bại thêm một lần nữa thì sẽ làm đau mình, đau người khác, đó là điều tôi không muốn tiếp tục xảy ra.

Khi nhắc về chuyện tình cảm của Việt Anh, người ta vẫn thường nhắc đến Quỳnh Nga. Nhiều người cho rằng "không có lửa làm sao có khói"?

- Showbiz luôn có đặc thù là... tin đồn bủa vây. Mỗi sáng thức dậy chúng ta phải đối mặt với tin đồn và rất nhiều thứ trên trời rơi xuống. Tôi đã quen với tin đồn và câu chuyện Việt Anh với Quỳnh Nga mọi người cũng nói rất nhiều rồi.

Nếu đó là câu chuyện có thật, thì cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra, còn không thì đó mãi chỉ là tin đồn thôi, có nói hay giải thích thế nào cũng khó. Nên chăng, cứ để sự thật là sự thật, mọi thứ tự chứng minh.

Nhiều người nhận xét, Việt Anh hào hoa, ga lăng và khí chất, đi cạnh Quỳnh Nga xinh đẹp, nữ tính, rất xứng đôi. Việt Anh là mẫu đàn ông nhiều cô gái thích, còn Quỳnh Nga cũng là mẫu phụ nữ lý tưởng của bao chàng trai. Anh nghĩ sao?

- Việt Anh là mẫu đàn ông nhiều cô gái thích nhưng chưa chắc đã là mẫu đàn ông của Quỳnh Nga. Tất nhiên, tôi thừa nhận mình rất thích những người phụ nữ quyến rũ và nữ tính. Nga là hình mẫu phụ nữ tôi rất ấn tượng, cảm thấy cuốn hút và rất muốn có, nếu có thể (cười).

"Tôi kỹ tính đôi lúc thái quá và đến mức khó chịu"

Người làm cha làm mẹ luôn mong con mình có bến đỗ bình yên. Mẹ có giục anh tìm hạnh phúc mới?

- Giục thì chưa bao giờ nhưng bố mẹ luôn mong mỏi tôi có chốn bình yên và cuộc sống trọn vẹn. Đặc biệt là mẹ, mẹ không bao giờ gây áp lực mà chỉ đứng sau và luôn ủng hộ tôi. Đó là điều khiến tôi luôn cảm thấy nợ bố mẹ. Hy vọng trong tương lai gần, tôi sẽ làm được điều đó.

Khán giả vẫn thấy Việt Anh rất hào hoa, lịch thiệp trên màn ảnh hay trước công chúng. Còn ngoài đời, anh nhận thấy mình có những tính xấu và khuyết điểm gì?

- Tôi nghĩ rằng ngoài đời, mọi người biết đến tôi là một người vui tính. Tôi cũng là một người sống tình cảm với anh em, bạn bè và những người xung quanh. Chân thành là một trong những tính cách nổi bật của tôi.

Còn tính xấu và khuyết điểm, nếu khán giả thường xuyên theo dõi kênh TikTok của tôi sẽ biết ngay vì những điều đó thể hiện trên kênh cá nhân hằng ngày của tôi. Những điều mình không giấu được.

Đầu tiên là sự kỹ tính đôi khi thái quá, nhiều lúc đến mức khó chịu. Những người em thân thiết của tôi đều sợ và bảo rằng: "Ông này kỹ tính thế, sau này có lẽ chỉ nên sống một mình (cười).

Nhắc đến kênh TikTok cá nhân của anh, tôi thắc mắc rằng "thế lực" nào đã khiến Việt Anh từ một người không thích mạng xã hội và chơi Facebook cũng rất muộn, lại có hứng thú với việc lập kênh TikTok và đầu tư cho kênh này đến vậy? Phải chăng anh hướng đến hình ảnh TikToker Việt Anh?

- Tôi nghĩ chúng ta cần theo xu hướng. Không chỉ cá nhân Việt Anh, tất cả anh chị em nghệ sĩ hay người bình thường cũng sở hữu những kênh TikTok rất hiệu quả.

Mọi người chỉ biết đến Việt Anh qua những vai diễn trên phim truyền hình, không biết Việt Anh trong cuộc sống hằng ngày thế nào. TikTok, Facebook chính là nơi để mọi người biết tới mình nhiều hơn, từ đó có sự đồng cảm. Những kênh này cũng làm cho cuộc sống của mình thú vị hơn. Tôi nghĩ đó là điều rất tốt, tại sao mình không dùng sớm hơn?

Tất nhiên mạng xã hội luôn có hai mặt, quan trọng là chúng ta hiểu được mặt trái thì nên hạn chế, còn mặt phải thì phát huy.

Cảm ơn anh vì những chia sẻ!

(Theo Dân Trí)