Pavana và MK Vision kỳ vọng Việt Nam sẽ có “Một mạng lưới camera an ninh và an toàn Make in Viet Nam”.

Ngày 28/7/2023, Công ty Pavana cùng công ty MK Vision phối hợp ra mắt “Thiết bị và giải pháp camera an ninh Make in Viet Nam”. Pavana, MK Vision cùng các đối tác SafeGate và Edgecore giới thiệu một hệ sinh thái với 15 mẫu camera và giải pháp kèm theo với mục tiêu “Vì sự an ninh an toàn của người Việt”.

Tại sự kiện này, Pavana và MK Vision giới thiệu hàng loạt dòng camera an ninh cho hộ gia đình, doanh nghiệp, đô thị và an ninh công cộng.

Bên cạnh các thiết bị được nghiên cứu phát triển và sản xuất tại nhà máy đặt tại Vĩnh Phúc, Việt Nam, công ty cũng giới thiệu nền tảng quản lý camera và dữ liệu video trên nền điện toán đám mây. Toàn bộ hệ thống được triển khai trên máy chủ đặt tại Việt Nam.

Đại diện của Pavana, MK Vision và các đối tác như SafeGate, Edgecore – Accton chia sẻ thông tin về Hệ sinh thái giám sát an ninh Make in Viet Nam, kiến trúc tổng thể của hệ thống camera an ninh quốc gia, giới thiệu về các thiết bị mạng an toàn và giải pháp tổng thể đảm bảo an ninh an toàn cho hệ thống camera giám sát.

Camera sẽ phải đạt các tiêu chuẩn về an toàn thông tin

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Thanh Tuyên, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp CNTT – TT (Bộ TT&TT) cho biết, chủ trương, chiến lược “Make in Viet Nam” đã được Bộ TT&TT đưa ra vào năm 2019 với hàm ý “Doanh nghiệp Việt Nam phấn đấu từng bước làm chủ về công nghệ, chủ động thiết kế, chế tạo các sản phẩm, chủ động trong sáng tạo các dịch vụ, giải pháp, mô hình kinh doanh mới”.

Những doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam sẽ góp phần thực hiện sứ mệnh đưa Việt Nam trở thành một nước công nghiệp phát triển, nền kinh tế Việt Nam bứt phá, phát triển nhanh, bền vững, bao trùm với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045.

Năm 2023, Bộ TT&TT xác định là năm thực thi các chiến lược, kế hoạch đã ký như Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030…

Để việc triển khai các Chương trình, Chiến lược nêu trên đạt được các mục tiêu đề ra, Việt Nam đang rất cần các nền tảng, sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam, trong đó có sản phẩm camera, đặc biệt là dòng sản phẩm camera Make in Viet Nam an toàn, bảo mật do Việt Nam tự sản xuất để xây dựng đô thị an toàn, thông minh.

“Bộ TT&TT luôn xác định vấn đề đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống camera an ninh là tối quan trọng và trong thời gian tới Bộ sẽ rà soát, xây dựng các chuẩn, tiêu chuẩn đối với thiết bị camera an ninh nhằm đảm bảo các thiết bị được cung cấp trên thị trường đạt các tiêu chuẩn về an toàn, bảo mật.

Thiết bị và giải pháp camera an ninh Make in Viet Nam sẽ làm phong phú hơn hệ sinh thái sản phẩm Make in Viet Nam trong thời gian tới, là cơ hội để cho các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và người dân có thêm sự lựa chọn về sản phẩm, giải pháp an toàn Make in Viet Nam”, ông Nguyễn Thanh Tuyên nói.

Lo ngại về an toàn thông tin với camera nhập khẩu

Theo ông Nguyễn Trung Kiên, CEO của Pavana, Việt Nam nhập khẩu khoảng 5 triệu camera mỗi năm, trong đó, hầu hết các thương hiệu camera có nguồn gốc từ Trung Quốc. Việc kiểm soát được các vấn đề an toàn bảo mật của các camera an ninh không chỉ quan trọng là sản xuất ở đâu mà còn liên quan tới nhiều vấn đề như: Thiết kế mạch điện tử; phần mềm điều khiển; truyền dẫn, hệ thống server quản lý cần được đặt tại Việt Nam hay các hệ thống đảm bảo an ninh an toàn bảo vệ cho người dùng. Do đó, chúng ta không chỉ đặt sản xuất tại Việt Nam mà các công đoạn này chúng ta cũng cần kiểm soát và Chính phủ cũng như các doanh nghiệp Việt Nam cần đồng lòng trong vấn đề này.

“Pavana và MK Vision kỳ vọng Việt Nam sẽ có 'Một mạng lưới camera an ninh và an toàn Make in Vietnam'. Đây không chỉ là nhiệm vụ và trách nhiệm của các cơ quan chức năng mà còn cần phải có sự chung tay gắng sức của tất cả các doanh nghiệp công nghệ Việt nói chung, trong đó có các đơn vị như Pavana và MK Vision”, ông Kiên nói.

Ông Ngô Tuấn Anh, CEO Công ty An ninh mạng SCS nêu ra một số vụ lộ, lọt dữ liệu camera trên thế giới và ở Việt Nam như vụ lộ 150.000 camera an ninh Verkada do tài khoản quản trị của admin bị lộ. Mới đây có vụ xâm nhập trái phép của hacker vào hơn 100 triệu camera của Hikvision do lỗ hổng firmware chưa được vá.

“Từ các vụ việc này có thể thấy để đảm bảo cho hệ thống camera an ninh chúng ta phải đảm bảo an ninh trong tất cả các khâu, từ sản xuất phần cứng đến xây dựng firmware, kết nối đường truyền, hệ thống cloud; hệ thống lưu trữ, xử lý camera; người quản trị hay với ứng dụng của người dùng cuối cũng cần có giải pháp để đảm bảo an ninh”, ông Ngô Tuấn Anh nói.

Vẫn theo ông Ngô Tuấn Anh, qua nhiều vụ việc cho thấy, hơn 90% các vụ lộ lọt dữ liệu camera đều xuất phát từ việc mật khẩu người dùng xác thực yếu. Các nguyên nhân có thể tạo ra lỗ hổng trên camera, hệ thống kết nối giữa cam và hệ thống trung tâm và cloud; lỗ hổng trong khâu vận hành và quản trị; lỗ hổng trên các ứng dụng của người dùng…

"Không ai có thể đảm bảo 100% hệ thống của chúng ta an toàn và không thể bị tấn công, Do vậy, một trong những cấu phần quan trọng trong hệ thống camera an ninh đó là hệ thống giám sát để phát hiện sớm nhất các bất thường, từ đó có các phản ứng tức thời để giảm thiểu rủi ro nhất có thể", ông Ngô Tuấn Anh chia sẻ.