“Việt Nam vui khỏe” là một trong những chương trình từ VTV được nhiều khán giả đón xem và hưởng ứng thời gian gần đây, mang đến thông điệp khích lệ lối sống lành mạnh, vui khoẻ dành cho người dân mọi lứa tuổi.

Chương trình được coi là cuốn “cẩm nang” sức khỏe toàn diện cho các thế hệ trong gia đình Việt, được lên sóng VTV1 vào lúc 20h05 hàng ngày. Mỗi tập phát sóng, chương trình sẽ mang đến những chủ đề về sức khoẻ dành cho các đối tượng khác nhau như bà mẹ, trẻ em, giới trẻ, người trung niên và cao tuổi. Trong đó, trẻ em là đối tượng chính được chương trình hướng đến.

Theo chân ekip chương trình đi tìm hiểu, bạn nhỏ nhà chị Dương Thị Khánh Ly (Hà Nội) năm nay 6 tuổi, nặng 17kg nhưng chiều cao và cân nặng thấp hơn so với trẻ cùng trang lứa. Theo chị Ly thì lý do chính có lẽ do tình trạng biếng ăn của con kéo dài.

Để cải thiện chiều cao, cân nặng của con, chế độ dinh dưỡng được chi Ly đặc biệt quan tâm. Nhưng dù thường xuyên thay đổi thực đơn, thay đổi cách chế biến món ăn nhưng tình trạng biếng ăn của con không mấy cải thiện.

“Mình đã thử nhiều cách như nấu đa dạng các loại thức ăn và thực phẩm khác nhau trong bữa ăn nhưng bạn nhỏ nhà mình vẫn không hứng thú lắm. Mình cứ phải ép hoặc phải cho xem ti vi thì bạn mới chịu ăn, còn không thì không ăn, chỉ ngồi nhìn thức ăn thôi, thỉnh thoảng xúc được 1 - 2 miếng chứ không ăn được nhiều. Việc con ăn không ngon miệng, ăn không đủ nhu cầu khiến con hay bị ốm vặt, chậm tăng cân, thậm chí nhiều khi còn sụt cân. Ngoài chú trọng dinh dưỡng, mình cũng thiết lập lịch sinh hoạt khoa học, tăng cường vận động cho con, nhưng việc cải thiện biếng ăn vẫn chưa mấy hiệu quả”, chị Ly bộc bạch.

Theo các chuyên gia trong chương trình “Việt Nam vui khoẻ”, hầu hết các gia đình đều có những giải pháp riêng cải thiện tình trạng biếng ăn ở trẻ nhưng không dễ dàng. Vì vậy, các bậc cha mẹ nên tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ về tình trạng này.

Các chuyên gia cho biết, để cải thiện biếng ăn ở trẻ cha mẹ nên biết tỷ lệ vàng tối ưu để ruột hấp thu dưỡng chất tốt nhất là 85/15 (với 85% lợi khuẩn, 15% hại khuẩn). Nếu hệ cân bằng này bị phá vỡ, hại khuẩn nhiều hơn lợi khuẩn, lúc này hại khuẩn sẽ phát triển và tấn công gây bệnh cho trẻ, làm cho trẻ biếng ăn, đại tiểu tiện bất thường, đau bụng,…

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Lâm - nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trẻ biếng ăn có nhiều nguyên nhân.

“Trước hết là do dinh dưỡng và có thể các bạn nhỏ thiếu các dưỡng chất quý. Bên cạnh đó, đồ ăn chế biến không phù hợp cũng khiến trẻ từ chối món ăn. Nhiều khi các bạn nhỏ cũng phải triển tốt rồi nhưng cha mẹ lại muốn con bụ bẫm nên ép con ăn quá nhiều, làm cho con cũng sợ các bữa ăn. Để cải thiện tình trạng biếng ăn ở trẻ thì cha mẹ nên chú trọng thiết lập tỷ lệ cân bằng các vi khuẩn có lợi trong đường ruột cho con bằng cách sử dụng các sữa chua uống men sống mỗi ngày”, TS. Nguyễn Thị Lâm chia sẻ.

Các loại sữa chua uống men sống cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn L.Casei 431, giúp tối ưu hệ vi sinh đường ruột để đạt được tỷ lệ cân bằng 85% lợi khuẩn và 15% hại khuẩn; đồng thời bổ sung thêm kẽm, vitamin B, vitamin D, hỗ trợ tăng cường chuyển hóa dưỡng chất và kích thích trẻ thèm ăn, ăn ngon miệng dần..

“Đã có hơn 90% nghiên cứu lâm sàng chứng minh lợi khuẩn L.Casei 431 đã hoạt động rất hiệu quả trong đường ruột để hỗ trợ tăng cường sức đề kháng và giảm 40% số ngày mắc bệnh cúm ở trẻ”, TS. Nguyễn Thị Lâm nhấn mạnh.

Theo chuyên gia, hệ tiêu hóa khỏe mạnh có mối liên hệ mật thiết đến cảm giác ăn ngon của cả người lớn và trẻ nhỏ. Vì vậy, việc bổ sung một chai sữa chua uống men sống vào khẩu phần ăn cho các bạn nhỏ có thể coi là bí quyết giúp giải quyết được tình trạng biếng ăn ở trẻ - vấn đề đau đầu của mỗi gia đình.

Theo dõi chương trình “Việt Nam vui khoẻ” phát sóng lúc 20h05 hàng ngày trên kênh VTV1 để được bổ sung thêm nhiều kiến thức và lời khuyên hữu ích từ chuyên gia.

Youtube: https://www.youtube.com/@TVAdTV

Bích Đào