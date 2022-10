VietCredit ‘về đích’ sớm kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2022

Với bề dày hơn 14 năm kinh doanh và phát triển, Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (VietCredit) đang không ngừng lớn mạnh, mở rộng kinh doanh Tài chính tiêu dùng dành cho khách hàng cá nhân tại thị trường Việt Nam. Tháng 12/2021, VietCredit trở thành công ty niêm yết trên sàn UPCOM với mã chứng khoán “TIN”, đánh dấu bước phát triển mới của công ty. Trong quá trình hoạt động, VietCredit đã đạt được nhiều giải thưởng danh giá: - Hai năm liên tiếp VietCredit được ghi nhận là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2021 - 2022” - Top 10 bảng xếp hạng FAST500 - Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2022 - Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2021 (VNR500) do Vietnam Report công bố; - Top 10 thương hiệu hàng đầu do Trung tâm Thông tin & Truyền thông Doanh nghiệp Việt Nam phối hợp cùng với Viện văn hóa kinh doanh tổ chức; - Top 10 Thương hiệu mạnh - Ngành Dịch vụ Tài chính 2022 do Tạp chí Kinh tế Việt Nam -Vneconomy - Vietnam Economictimes tổ chức. Website: www.vietcredit.com.vn; www.vietcredit.vn Hotline: 1900 6515