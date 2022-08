The Asian Banker là tạp chí uy tín chuyên về lĩnh vực tài chính - ngân hàng tại Châu Á - Thái Bình Dương. Hằng năm, The Asian Banker tổ chức bình chọn các danh hiệu ngân hàng liên quan tới hoạt động quan trọng như: Tài trợ thương mại, quản lý tiền tệ, thanh toán… Các ngân hàng được The Asian Banker trao giải đều là các ngân hàng danh giá tại các quốc gia, có chất lượng sản phẩm, dịch vụ tốt và uy tín.

Ông Lê Anh Tuấn - Phó Phụ trách Phòng Ngân hàng số, Khối Bán lẻ VietinBank nhận Giải thưởng “Ứng dụng công nghệ ngân hàng trên điện thoại tốt nhất”

VietinBank đã đạt Giải thưởng “Best Mobile Banking Technology Implementation - Ứng dụng công nghệ ngân hàng trên điện thoại tốt nhất” trong 2 năm (2020, 2022) và Giải thưởng “Dịch vụ Ngân hàng di động tốt nhất” năm 2021 do Tạp chí The Asian Banker trao tặng.

Chuyển đổi số là một trong những chiến lược trọng tâm phát triển của VietinBank. Trong đó, VietinBank không ngừng đầu tư, ứng dụng công nghệ hiện đại vào phát triển Ngân hàng số với mục tiêu trở thành đơn vị hàng đầu, mang tới cho người dùng những trải nghiệm hoàn hảo.

Với công nghệ hiện đại được đánh giá cao tại Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, VietinBank iPay Mobile đáp ứng tối đa mọi nhu cầu về giao dịch đơn giản của khách hàng như: Chuyển tiền; Gửi tiết kiệm online; Thanh toán hóa đơn; Đặt mua vé máy bay, tàu xe; Đặt phòng khách sạn, vé xem phim, chỗ tiêm vắc xin; Mua Data 3G/4G; Mua hàng trực tuyến...

Không dừng lại ở đó, VietinBank iPay Mobile còn sở hữu các tính năng vượt trội như: Mở tài khoản thanh toán trực tuyến thông qua định danh điện tử - eKYC; Xác thực giao dịch bằng FacePay đảm bảo an toàn tối đa cho khách hàng; Đặt biệt danh Alias cho tài khoản… Nhờ vậy, khách hàng không cần tới ngân hàng mà vẫn thực hiện thành công các giao dịch tài chính.

Bên cạnh việc đa dạng tính năng tiện ích trên ứng dụng cung cấp cho người dùng, VietinBank còn đặc biệt chú trọng yếu tố an toàn, bảo mật cho khách hàng khi sử dụng các sản phẩm dịch vụ số. Mọi giao dịch của khách hàng trên kênh Ngân hàng số đều được bảo mật bằng xác thực Soft OTP hoặc xác thực khuôn mặt mang tới sự an tâm cho khách hàng khi thực hiện các giao dịch tài chính.

Đến nay, VietinBank iPay Mobile đã liên kết với hơn 2.000 nhà cung cấp và đưa hơn 150 tính năng, dịch vụ lên ứng dụng giúp người dùng dễ dàng tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn, đơn giản, tối ưu và tiết kiệm chi phí.

“Giải thưởng do The Asian Banker trao tặng là sự ghi nhận, tôn vinh và nguồn động lực để VietinBank nỗ lực hơn nữa trong việc xây dựng, cải tiến sản phẩm, dịch vụ trên hành trình chinh phục trái tim khách hàng”, đại diện VietinBank chia sẻ.

Để giúp khách hàng tiếp cận dịch vụ Ngân hàng số nhanh chóng, tiết kiệm, từ ngày 1/1/2022 VietinBank miễn toàn bộ phí cho khách hàng giao dịch trên VietinBank iPay Mobile. Theo đó, khách hàng sẽ được hưởng chính sách ưu đãi “Miễn phí toàn bộ”, không cần bất kỳ điều kiện ràng buộc nào về giao dịch hay duy trì số dư tài khoản. Trải nghiệm ngay Ứng dụng công nghệ ngân hàng trên điện thoại tốt nhất - VietinBank iPay Mobile tại https://www.vietinbank.vn/m để cuộc sống trở nên dễ dàng hơn!

Gia Kỳ