Trong những ngày hè nắng nóng, điện lưới quá tải dẫn đến nhiều bất tiện trong cuộc sống hàng ngày cũng như việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả là yêu cầu cấp thiết để giảm thiểu áp lực, tránh lãng phí tài nguyên, giảm tác hại đến môi trường và đảm bảo đời sống sinh hoạt.

Do đó, UBND Huyện Sóc Sơn đã tổ chức hội nghị về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả tại 03 xã thuộc huyện Sóc Sơn: xã Phú Cường, xã Trung Giã, xã Tiên Dược. Chương trình có sự đồng hành của: Tổng Công ty CP Công trình Viettel (Viettel Construction), Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hà Nội, Công ty Điện lực Sóc Sơn.

Hội nghị có sự tham gia của đại diện ban ngành địa phương, chủ nhà xưởng sản xuất, chủ nhà trọ, nhà nghỉ, người dân trên địa bàn. Tại đây, các nội dung quan trọng như: các quy định của Nhà nước an toàn điện; hướng dẫn lựa chọn, sử dụng thiết bị điện an toàn, tiết kiệm - hiệu quả; PCCN, PCCC và cấp cứu người khi bị điện giật; hướng dẫn lắp đặt, bố trí các thiết bị điện đảm bảo an toàn - hiệu quả… được thảo luận sôi nổi.

Người dân Sóc Sơn tham khảo các sản phẩm dịch vụ tiết kiệm năng lượng của Viettel Construction

Trong vai trò đơn vị đồng hành, các chuyên gia từ Viettel Construction đã giao lưu, giới thiệu về các giải pháp tiết kiệm năng lượng. Viettel Construction - “Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2022” là đơn vị uy tín hoạt động 29 năm trên thị trường; chuyên cung cấp giải pháp năng lượng mặt trời đến cho doanh nghiệp, hộ gia đình; đem đến giải pháp toàn diện từ tư vấn, lắp đặt, giám sát, cảnh báo đến bảo trì, bảo dưỡng, cải tạo, sửa chữa. Từ năm 2018 tới nay, Viettel Construction đã triển khai gần 10.000 công trình trên toàn quốc với quy mô 125 MWP.

Ông Đặng Duy Hải - Trưởng phòng Marketing của Trung tâm Giải pháp và Dịch vụ kỹ thuật, đại diện Viettel Construction chia sẻ tại hội nghị

Tại hội nghị, ông Đặng Duy Hải - Đại diện Viettel Construction chia sẻ về các giải pháp năng lượng dành cho hộ gia đình, giải đáp các thắc mắc từ phía các đại biểu và đặc biệt là nêu rõ lợi ích của điện năng lượng mặt trời đối trong đời sống. Theo đó, không chỉ tiết kiệm điện hàng tháng, năng lượng mặt trời còn có nhiều lợi ích trong cuộc sống sinh hoạt và hoạt động sản xuất kinh doanh như: hỗ trợ nguồn điện duy trì ổn định suốt 4 mùa quanh năm nhờ hệ thống điện mặt trời Hybrid cung cấp nguồn điện liên tục từ 2 - 5 giờ hoặc lớn hơn tùy công suất lắp đặt; việc lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời cũng góp phần làm mát mái nhà, chống nóng.

Chỉ với 20% chi phí trả trước, khách hàng Viettel Construction có thể sử dụng hệ thống năng lượng mặt trời và linh hoạt trả góp từ 6 - 60 tháng với lãi suất hấp dẫn

Để hỗ trợ tối đa người dân trong việc sử dụng điện năng lượng mặt trời, Viettel Construction cung cấp trọn bộ sản phẩm thiết bị vật tư với chất lượng hàng đầu, khẳng định thương hiệu uy tín với chất lượng - chuyên nghiệp - giá cạnh tranh. Theo đó, chỉ với 20% chi phí trả trước, khách hàng Viettel Construction có thể sử dụng hệ thống năng lượng mặt trời và linh hoạt trả góp từ 6 - 60 tháng với lãi suất hấp dẫn. Song song, người dùng được tặng gói kiểm tra bảo dưỡng hệ thống định kỳ 1 lần/năm, giám sát online 24/24 và cảnh báo tức thì khi hiệu suất sản xuất điện suy giảm.

Với mục tiêu phủ xanh mái nhà Việt bằng các hệ thống năng lượng mặt trời, Viettel Construction hy vọng có thể nâng cấp chất lượng sống người dân ngày một tốt hơn trong chính trải nghiệm của gia đình. Trong tương lai, Viettel Construction cho biết sẽ luôn đồng hành các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương để chia sẻ về các sản phẩm dịch vụ bền vững, hướng tới một cuộc sống xanh hơn, thông minh hơn cho người dân trên mọi miền Tổ quốc.

