Với thông điệp The Diamond Connection - Kết nối Tinh hoa, sự kiện là hành trình kết nối những cá nhân xuất sắc thông qua trải nghiệm đẳng cấp từ thể thao, văn hoá, ẩm thực, phong cách sống, góp phần xây dựng một cộng đồng bền vững, giá trị tại Việt Nam.

Giải VinClub Golf 2024 dành riêng cho các thành viên hạng thẻ Kim Cương (Diamond), có tổng trị giá giải thưởng lên tới 20 tỷ đồng. Ảnh: VinClub

VinClub Golf 2024 là đặc quyền dành riêng cho các thành viên hạng thẻ Kim Cương (Diamond) của VinClub, được mở cổng đăng ký tham gia miễn phí từ tháng 10/2024. Sự kiện là cơ hội để các thành viên cao cấp nhất gặp gỡ, chia sẻ niềm đam mê golf, tạo dựng mối quan hệ thân thiết, bổ ích và bền vững.

Giải đấu được tổ chức bởi VinClub và Vinpearl Golf - đơn vị quản lý hệ thống sân golf đẳng cấp hàng đầu Việt Nam và thế giới, cùng đội ngũ cố vấn, trọng tài quốc gia, hướng tới là sân chơi thể thao mang tính chuyên môn cao.

Trong lần đầu tiên tổ chức, VinClub Golf 2024 kết nối 3 miền Bắc - Trung - Nam thông qua vòng loại tại khu vực miền Bắc (diễn ra ngày 13 - 14/11 tại Vinpearl Golf Hải Phòng), miền Nam (diễn ra ngày 20 - 21/11 tại Vinpearl Golf Phú Quốc) và vòng Chung kết (diễn ra ngày 26 - 27/11 tại Vinpearl Golf Nha Trang). Các thành viên thi đấu vòng khu vực sẽ chia 3 bảng A, B, C phân theo VHandicap.

Đặc biệt, chương trình sẽ có 50 giải thưởng với tổng giá trị lên tới hơn 20 tỷ đồng. Các golfer sẽ có cơ hội được vinh danh ở nhiều hạng mục như Nhất Bảng, Nhì Bảng, Ba Bảng, Nearest to the Line, Nearest to the Pin, Best Gross và nhận về giải thưởng là tiền mặt, hiện vật, quà tặng từ nhà tài trợ.

Đặc biệt, các thành viên xuất sắc ghi Hole in One sẽ nhận giải thưởng đặc biệt từ ban tổ chức. Hole in One tại giải khu vực sẽ nhận xe VinFast VF 9 cùng thẻ thành viên Vinpearl Golf thời hạn 10 năm trị giá 450 triệu đồng; Hole in One tại giải chung kết sẽ nhận 1 căn chung cư 3 phòng ngủ tại đại đô thị Vinhomes Grand Park (TP. Thủ Đức, TP.HCM) và 1 thẻ thành viên Vinpearl Golf 10 năm trị giá 450 triệu.

Giải đấu được tổ chức bởi VinClub và Vinpearl Golf - đơn vị quản lý hệ thống sân golf đẳng cấp hàng đầu Việt Nam và thế giới. Ảnh: VinClub

Tại đêm Gala VinClub Golf 2024, các thành viên cao cấp nhất của VinClub sẽ cùng giao lưu, kết nối trong không gian trang trọng và ấm cúng. Nhiều hoạt động bên lề cũng được tổ chức trong chuỗi ngày diễn ra giải như: lái thử xe VinFast, tham quan dự án Vinhomes, tận hưởng các dịch vụ cao cấp và tham gia các minigame thú vị.

Với thông điệp “The Diamond Connection - Kết nối Tinh hoa”, VinClub Golf 2024 khẳng định cam kết của VinClub trong việc đem tới cho những khách hàng thân thiết Vingroup những đặc quyền phi tài chính cao cấp và trải nghiệm tinh hoa, từ đó kiến tạo những giá trị gia tăng bền vững trong suốt hành trình trải nghiệm các sản phẩm - dịch vụ thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vingroup.

