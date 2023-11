Chính sách này góp phần tạo dựng không gian kinh doanh sầm uất, chuyên nghiệp, đồng thời kiến tạo cộng đồng cư dân hiện đại tại tâm điểm mới của TP. Đông Hà.

Chương trình “Sức sống trung tâm” gây chú ý thị trường địa ốc Bắc - Nam

Chính thức khởi động từ cuối tháng 8/2023, chương trình “Sức sống trung tâm” với nhiều chính sách mang đến trợ lực hấp dẫn: không chỉ gia tăng lợi ích cho chủ sở hữu bất động sản (BĐS) mà còn mở ra cơ hội an cư và kinh doanh cho khách thuê tại các phân khu thấp tầng dự án Vinhomes Ocean Park (Hà Nội) và Vinhomes Grand Park (TP.HCM).

Sau thời gian triển khai chương trình, các phân khu thấp tầng tại hai đại đô thị đã “thay da đổi thịt”, sầm uất và tấp nập hơn, thu hút khách thuê đến mở rộng hoạt động thương mại đa ngành nghề, thiết lập không gian an cư và kinh doanh nhộn nhịp, sôi động.

Chương trình “Sức sống trung tâm” song hành lợi ích của chủ sở hữu bất động sản và khách thuê. Ảnh phối cảnh

Tại Vinhomes Grand Park, quỹ căn thấp tầng trở thành điểm hấp dẫn hàng loạt cửa hàng thời trang, nhà hàng, quán café, spa, salon… tạo nên một không gian sống và kinh doanh đầy tiềm năng. Tương tự với Vinhomes Ocean Park, không khí mua sắm, vui chơi, giải trí tại đây ngày càng sôi động.

“Thời gian vừa qua có rất nhiều cửa hàng, thương hiệu mới xuất hiện tại Vinhomes Ocean Park 1, không khí vui chơi mua sắm lại càng trở nên sầm uất. Bản thân tôi có đầu tư 2 căn shophouse tại đây, do đăng ký tham gia chương trình “Sức sống trung tâm” từ sớm nên hiện đã gần hoàn thiện thi công tầng 1 và đã có khách thuê nên rất yên tâm”, anh Lê Minh Đức, một chủ sở hữu BĐS tại Vinhomes Ocean Park 1 chia sẻ.

Vincom Shophouse Royal Park Quảng Trị đón nhiệt “Sức sống trung tâm”

Sau Hà Nội và TP.HCM, “Sức sống trung tâm” được áp dụng cho dự án Vincom Shophouse Royal Park Quảng Trị, thu hút sự quan tâm của cộng đồng nhà đầu tư và khách thuê tại tâm điểm TP. Đông Hà.

Theo chính sách ưu đãi, chủ sở hữu các căn shophouse thuộc dự án Vincom Shophouse Royal Park Quảng Trị sẽ được hỗ trợ 50% chi phí hoàn thiện xây dựng cơ bản tầng 1 (tối đa không quá 115,5 triệu đồng/căn), hỗ trợ 2 triệu đồng/tháng tiền thuê trong 12 tháng và miễn phí quản lý trong 12 tháng. Đặc biệt, riêng với dự án tại Quảng Trị, chủ đầu tư Vinhomes sẽ hỗ trợ đến 50% chi phí môi giới tìm khách thuê.

Được bao quanh bởi các tuyến đường huyết mạch, Vincom Shophouse Royal Park Quảng Trị thuận tiện cho việc giao thương, kinh doanh. Ảnh phối cảnh

Là một trong những chương trình hấp dẫn bậc nhất được Vinhomes tung ra thị trường nhằm trợ lực cho khách hàng, “Sức sống trung tâm” song hành lợi ích của chủ sở hữu BĐS với quyền lợi của khách thuê. Nhờ đó, khách thuê có thể dễ dàng tìm được địa điểm an cư và kinh doanh phù hợp với nhu cầu và tài chính, đồng thời tiết kiệm được một phần chi phí thuê. Về phía chủ sở hữu, đăng ký tham gia chương trình “Sức sống trung tâm” giúp gia chủ tiết kiệm chi phí cải tạo, sửa chữa và nhanh chóng tìm được khách thuê ưng ý; từ đó gia tăng lợi nhuận, đồng thời nâng cao giá trị BĐS.

Tọa lạc tại vị trí đắc địa trung tâm TP. Đông Hà, dự án Vincom Shophouse Royal Park Quảng Trị là tổ hợp gồm TTTM Vincom Plaza và shophouse, bao gồm 3 phân khu: The Avenue, The Park và The Central. Với sự góp mặt của hàng trăm thương hiệu kinh doanh, nơi đây hứa hẹn trở thành điểm đến mua sắm, vui chơi, giải trí sầm uất bậc nhất thành phố. Trong đó, Vincom Plaza chính là “trái tim dự án”, được kỳ vọng thu hút luồng khách khổng lồ, đặt nền tảng vững chắc cho tiềm năng kinh doanh của các shophouse.

Vị trí tâm điểm cũng giúp cư dân tại dự án dễ dàng di chuyển đến các cơ quan hành chính, bệnh viện, trường học... đồng thời kết nối với các tiện ích lân cận như chợ, bến xe... Đặc biệt, quỹ căn mang đến không gian sống tiện nghi, đẳng cấp, đáp ứng mọi nhu cầu sống của cư dân với hệ tiện ích "all in one" như: hệ thống các sân chơi trẻ em; sân cỏ đa năng và khu nướng BBQ ven hồ; cảnh quan check-in cho các bạn trẻ; ghế nghỉ - vườn cờ - thiền yoga - cafe ngoài trời,…

Nhiều chuyên gia nhận định, chương trình “Sức sống trung tâm” sẽ mang lại “sức sống” mới cho Vincom Shophouse Royal Park Quảng Trị, góp phần nâng tầm diện mạo đô thị.

Thông tin liên hệ: Website: https://online.vinhomes.vn/leasing Hotline dành cho chủ sở hữu: 0243 200 0917 hoặc 0947003773 Hotline dành cho khách thuê: 0985 003 379.

Thế Định