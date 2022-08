Vinhomes Ocean Park 2 chuẩn bị ‘trình làng’ thị trường miền Nam

Háo hức trước hành trình về đô thị biển

Sau lễ ra quân bán hàng Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của khoảng 3000 người, tới đây hơn 500 nhân viên kinh doanh tới từ hàng chục đại lý bán hàng Vinhomes khu vực miền Trung và miền Nam sẽ có hành trình khám phá siêu quần thể đô thị biển của Vinhomes tại phía đông Hà Nội, bao gồm Vinhomes Ocean Park giai đoạn 1 với 45.000 cư dân đã đi vào vận hành và giai đoạn 2: Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire mới ra mắt dịp lễ 30/4 - 1/5.

Lễ ra quân mở bán Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire tại khu vực phía Nam

“Mọi người đã chờ đợi chuyến đi này từ lâu rồi. Ai cũng háo hức được thấy tận mắt những “kỳ quan đô thị mới” trên thị trường bất động sản. Chúng tôi gọi đây là hành trình truyền cảm hứng để các nhân viên có thêm cảm xúc, “góp sóng” cùng chủ đầu tư chinh phục thị trường ở phương Nam”, chị Thanh Hằng, đại diện của một đại lý sắp tham dự chia sẻ.

Chuyến đi là một trong những hoạt động đầu tiên nhằm hiện thực hóa quyết tâm lập nên những kỷ lục mới của Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire ở thị trường phía Nam ngay sau lễ ra quân. Trước đó, tại phía Bắc, siêu quần thể đô thị biển này đã liên tục tạo ra hiện tượng “mở bán tới đâu, cháy hàng tới đó”. Cùng với giai đoạn 1 của dự án, đây cũng là nguồn cung bất động sản (BĐS) mới chủ yếu của thị trường, với chiếm tới khoảng 63% thị phần.

“Kỳ tích sông Hồng” tạo cơn địa chấn mới

Giới kinh doanh BĐS đều tin tưởng rằng Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire sẽ tạo ra “cơn địa chấn” mới ở phương Nam khi đã kiến tạo thành công “siêu đô thị nằm giữa kỳ quan” đẳng cấp và khác biệt. Trong đó, mảnh ghép nổi bật hơn cả là Tổ hợp công viên Biển tạo sóng nhân tạo quy mô hàng đầu thế giới Royal Wave Park quy mô lên tới 18 ha, được ví là “điểm đến” không thể bỏ qua để khám phá “mùa hè ở biển” với cư dân phía đông Hà Nội.

“Thiên đường du lịch biển” ngay trong phía Đông Hà Nội là một mảnh ghép hoàn toàn khác biệt tạo nên chất hàng hiệu cho Vinhomes Ocean Park - The Empire. Ảnh phối cảnh dự án

Bên cạnh những siêu tiện ích lần đầu tiên xuất hiện, Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire cũng được bao quanh bởi mảnh xanh rộng lớn, gồm Công viên trung tâm Empire rộng hơn 7,5 ha và công viên ven kênh Silk Park dài hơn 2,6 Km. Chưa kể, ở 8 phân khu, chủ đầu tư còn kiến tạo hàng chục công viên nội khu, kéo cuộc sống của mỗi người lại gần hơn với thiên nhiên, cây cỏ.

Ngoài Tổ hợp công viên Biển tạo sóng Royal Wave Park đã vận hành, hàng loạt công trình dành cho cộng đồng khác cũng sẽ sớm hoàn thành, mang tới trải nghiệm thời thượng cho cư dân. Ảnh phối cảnh dự án

Về mặt thiết kế, đại đô thị biển nằm trong danh sách số ít các dự án có bản sắc kiến trúc, với sự hội tụ tinh hoa từ khắp năm châu để các chủ nhân tinh hoa thỏa sức chọn lựa. Các công trình dành cho cộng đồng tại đây cũng mang vẻ đẹp hoa lệ như Đại lộ Kinh đô Ánh sáng Kingdom Avenue rộng 5,8 ha, điểm nhấn chính là Quảng trường Empire Square rộng 3,68 ha và tháp biểu tượng Nữ thần Ánh sáng cao tới 50m…

Khi tích hợp với giai đoạn 1 để tạo thành “siêu quần thể đô thị biển”, Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire quy tụ hệ sinh thái các dịch vụ đẳng cấp với khoảng 1.000 tiện ích. Bên cạnh đó là những tiện ích mới mẻ mà chỉ riêng có tại Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire, như: Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall với tổng diện tích sàn 7,45 ha; Bệnh viện Vinmec Health Resort đẳng cấp 5 sao với 18 căn biệt thự lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam; Hệ thống trường học chất lượng cao, quy tụ đầy đủ các cấp học từ mầm non đến phổ thông liên cấp… Mỗi mảnh ghép như một “thỏi nam châm”, khi cộng hưởng cùng nhau, sẽ duy trì lực hấp dẫn bền vững với khách hàng và các nhà đầu tư trên khắp mọi miền cả nước.

Hiện tại, Vinhomes đang áp dụng chính sách ưu đãi dành riêng cho khách hàng khu vực miền Nam mua dự án Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire như sau: - Hỗ trợ tài chính với tổng thời gian lên tới 30 tháng, trong đó: + Được chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% tới 18 tháng. 12 tháng tiếp theo, nếu lãi suất trung bình tại thời điểm người mua phải trả lãi của 3 ngân hàng Vietcombank, Vietinbank và BIDV cao hơn mức lãi suất đảm bảo tham chiếu 9,5%/năm, chủ đầu tư sẽ hỗ trợ khách hàng trả cho ngân hàng phần chênh lệch. + Ân hạn nợ gốc tới 30 tháng cho người ký cọc từ ngày 15/7/2022. - Tương lai, biệt thự sẽ được bàn giao với nội thất cơ bản, có thể triển khai các hoạt động kinh doanh sinh lời. Cam kết tiền thuê 10%/2 năm với nguồn khách hàng dồi dào.

Thế Định