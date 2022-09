Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire thu hút nhà đầu tư TP.HCM

Nguồn cung phía Nam vẫn cạn, phía Bắc dồi dào

Tại TP.HCM, phân khúc nhà liền thổ đang tăng giá mạnh. Giá bán trên thị trường sơ cấp hiện đã thiết lập mặt bằng mới, như với 2 loại hình sản phẩm là biệt thự và nhà phố tăng lên mức lần lượt là 11.000 USD/m2 và 9.300 USD/m2. So với cách đây 6 năm, mức tăng có thể gấp tới 10 lần tại nhiều quận, huyện. Điều này phản ánh lực cầu tăng, trong khi nguồn cung còn hạn chế.

Theo chuyên gia bất động sản (BĐS), từ 2019 tới nay, số lượng dự án mới được cấp phép trên địa bàn TP.HCM chỉ đếm trên đầu ngón tay. Số lượng sản phẩm tung ra thị trường liên tục giảm, có thời điểm “rơi thẳng đứng”.

Đơn cử năm 2021, nguồn cung biệt thự, nhà phố trên địa bàn thành phố giảm tới 65% so với năm trước. Tình hình cũng không khả quan hơn trong dài hạn vì chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030 định hướng sẽ giảm dần tỉ lệ nhà ở thấp tầng tại khu trung tâm.

Anh Hoàng Tú, nhân viên một đại lý kinh doanh bất động sản ở TP. Thủ Đức phân tích: “Những người khá giả đang có xu hướng đổ tiền vào nhà liền thổ để giữ giá trị dòng tiền. Tôi cho rằng nhu cầu với sản phẩm này sẽ còn tăng mạnh nhưng nhà đầu tư vẫn chưa tìm ra nguồn hàng. Tình huống này khiến họ phải tiến ra phía Bắc”.

Việc các nhà đầu tư tìm đường ra Bắc là theo quy luật “nước chảy chỗ trũng”. Bởi nguồn cung nhà liền thổ ở Hà Nội trong quý II/2022 cao gấp 10 lần so với TP.HCM. “Nóng” hơn nữa là các tỉnh, thành lân cận trung tâm phía Đông Thủ đô khi có sự hiện diện của “siêu quần thể đô thị biển” Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire do Công ty Cổ phần Vinhomes phát triển. Theo Vinhomes, chỉ trong quý II vừa qua, riêng dự án này đã có lượng giao dịch tương đương con số của cả Hà Nội từ năm 2020 tới nay và gấp 6 lần lượng giao dịch của Hà Nội trong nửa đầu năm nay. Góp phần tạo nên sự nhộn nhịp này là nhờ “đội quân” đông đảo tới từ TP.HCM.

Cơ hội sở hữu bất động sản hàng hiệu

Dòng vốn đầu tư từ TP.HCM ra Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire không những được duy trì mà sẽ còn chảy mạnh hơn trong thời gian tới. Theo ông Hồ Đắc Duy, Quản lý cấp cao Bộ phận kinh doanh Nhà ở của Savills, mức độ tăng giá nhà liền thổ trong nhiều năm qua luôn duy trì mức 20 - 25%/năm. Nhưng ở Vinhomes Ocean Park, sau 4 năm, mức tăng trưởng đã lên tới con số 285%, tức là hơn 70%/năm. Giai đoạn 2 của dự án được cho là sẽ có mức tăng đột biến hơn nữa.

Đại diện Vinhomes cho biết, trong bối cảnh nền kinh tế đã phục hồi và nhu cầu tìm thuê đang gia tăng, Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire đã tung ra gần 1.000 căn biệt thự hoàn thiện giúp khách hàng miền Trung & miền Nam triển khai các phương án kinh doanh. Để đảm bảo mức lợi nhuận hấp dẫn cho nhà đầu tư, chương trình cam kết tiền thuê cũng được kích hoạt.

Chủ đầu tư sẽ hỗ trợ mức tiền thuê được tính cố định bằng 5%/năm/giá bán nhà ở, kéo dài trong 2 năm. Cùng với đó, 84% số căn shophouse, liền kề cũng dễ dàng thu hút được khách thuê nhờ ưu thế vị trí, hạ tầng đảm bảo được nhịp giao thương sôi động.

Theo chủ đầu tư, nhà liền thổ Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire sở hữu “ưu thế kép” khi vừa đáp ứng nhu cầu kinh doanh vừa là không gian an cư lý tưởng. Đây sẽ là nơi khởi đầu cho cuộc sống hiện đại, tiện nghi, bao quanh các phân khu là quần thể tiện ích đẳng cấp, nổi bật là tổ hợp công viên biển tạo sóng nhân tạo rộng lớn, cùng sự hiện diện của các dịch vụ mang “họ Vin” với quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Các tiềm năng này tiếp tục duy trì sức hấp dẫn của Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire trên thị trường BĐS.

Hiện tại, chủ đầu tư đang áp dụng chính sách “ưu đãi vàng” dành riêng cho khách hàng khu vực miền Nam mua Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire. Tổng thời gian hỗ trợ tài chính kéo dài tới 30 tháng, cụ thể: - Khách hàng được chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% tới 18 tháng. 12 tháng tiếp theo, nếu lãi suất trung bình tại thời điểm khách hàng phải trả lãi của 3 ngân hàng Vietcombank, Vietinbank và BIDV cao hơn mức lãi suất đảm bảo tham chiếu 9,5%/năm; chủ đầu tư sẽ hỗ trợ khách hàng trả cho ngân hàng phần chênh lệch, giúp loại bỏ nỗi lo biến động lãi suất. - Ân hạn nợ gốc tới 30 tháng cho khách hàng ký cọc từ 15/7/2022.

