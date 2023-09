Diễn đàn Hợp tác an ninh cộng đồng toàn cầu là Diễn đàn hợp tác tổ chức xã hội mang tính chất quốc tế phi Chính phủ, phi lợi nhuận, lấy khái niệm cốt lõi “Hợp tác thúc đẩy an ninh, an ninh bảo đảm phát triển” để nỗ lực thúc đẩy và làm sâu sắc hợp tác an ninh cộng đồng giữa các nước. Kiên trì lấy an ninh phổ biến đảm bảo cùng phát triển, lấy phát triển bền vững để thúc đẩy an ninh bền vững.

Ảnh minh hoạ

Với chủ đề “Cùng một thế giới, cùng một nền an ninh”, Diễn đàn Liên Vân Cảng năm 2023 là dịp để tập hợp sức mạnh và trí tuệ của tất cả các bên và các quốc gia để đạt được sự phát triển chất lượng cao thông qua an ninh tiêu chuẩn cao; tăng cường và thúc đẩy an ninh bền vững thông qua thịnh vượng bền vững, phát triển bền vững; mang lại lợi ích cho thế giới và người dân các nước, đảm bảo an ninh toàn cầu và thịnh vượng chung…

Phát biểu trong phiên họp thứ nhất, Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh: Bộ Công an Việt Nam đặc biệt coi trọng Diễn đàn, đánh giá cao chủ đề các Phiên họp, trong đó có vấn đề “Dự báo tình hình an ninh toàn cầu”; khẳng định, đây là sự lựa chọn phù hợp trong bối cảnh cục diện chính trị - an ninh thế giới có nhiều diễn biến mới phức tạp, tác động trực tiếp, nhiều mặt đến an ninh, lợi ích quốc gia của các nước.

Thứ trưởng Lương Tam Quang đánh giá, hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế chủ đạo, nhưng cạnh tranh giữa các nước lớn ngày càng gay gắt. Cạnh tranh khiến mâu thuẫn, xung đột chính trị tăng nhanh, môi trường an ninh ngày càng căng thẳng, kích hoạt một số điểm nóng, hình thành các liên minh, liên kết, tăng nguy cơ đối đầu, va chạm trực diện. Chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế tiếp tục được đề cao trong xử lý các vấn đề an ninh, song đứng trước thách thức lớn về hiệu lực, hiệu quả. Tiến bộ công nghệ làm thay đổi bản chất việc đảm bảo an ninh; trạng thái cân bằng “động” đang có nguy cơ bị phá vỡ. Các vấn đề về tăng trưởng kinh tế thế giới, xu hướng “phân tách”, phân mảnh về kinh tế, công nghệ và gây sức ép, trừng phạt kinh tế đều tác động tiêu cực đến môi trường an ninh…

Để giảm thiểu thách thức, rủi ro cho môi trường an ninh toàn cầu, thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng Lương Tam Quang gửi tới Diễn đàn 03 giải pháp. Đó là, các nước cần tăng cường hợp tác, đẩy mạnh xây dựng, củng cố sự chân thành, lòng tin giữa các quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình, thúc đẩy phát triển; đề cao đối thoại để hiểu biết về nhau, góp phần giải quyết các bất đồng, mâu thuẫn giữa các quốc gia. Phối hợp chặt chẽ trong quá trình thiết lập các quy tắc, tiêu chuẩn, luật lệ mới cũng như củng cố các thể chế đa phương đủ sức ứng phó với các thách thức khu vực và toàn cầu trên cơ sở bảo đảm cao nhất an ninh con người, lấy con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, động lực cho sự phát triển. Thúc đẩy thiết lập cấu trúc an ninh toàn diện, cởi mở, không thể chia cắt, minh bạch, đa phương, bình đẳng, hợp tác cùng có lợi, có tính ràng buộc, bền vững…

Thứ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ, để đảm bảo an ninh và phát triển trong tình hình mới, Việt Nam lấy độc lập tự chủ, sự chân thành, quan điểm nhất quán “không đi với nước ngày chống lại nước kia” và luật pháp quốc tế để hóa giải các thách thức về an ninh. Trên tình thần đó, Việt Nam mong muốn tiếp tục học hỏi kinh nghiệm của bạn bè quốc tế; đồng thời, sẵn sàng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm với các cơ quan thực thi pháp luật, các tổ chức quốc tế để cùng nhau tăng cường nguồn lực, năng lực đảm bảo an ninh quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh thế giới, khu vực và mỗi quốc gia.

Hồng Sơn