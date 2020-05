Trong giai đoạn túng quẫn vì hai đứa con bệnh tật, gặp đúng lúc vợ chồng anh Tính mất việc vì dịch bệnh. Những tưởng hai đứa con phải tạm dừng điều trị bệnh, may mắn thay, bạn đọc VietNamNet đã giang cánh tay cứu đỡ.

Gia đình anh Tính có 3 đứa con, chỉ có bé gái đầu tạm yên ổn. Con trai mới 7 tuổi của anh chị đã nằm liệt từ lúc lọt lòng do bại não. Cả 7 năm chưa từng nghe tiếng con gọi “Cha”, “Mẹ” khiến vợ chồng anh đau đớn. Hay tin có bầu đứa thứ 3, biết hoàn cảnh khó khăn, sinh con ra sẽ có phần vất vả hơn, nhưng vợ chồng anh vừa thương giọt máu của mình, lại vừa nhen nhóm hi vọng, con sẽ là của trời ban để an ủi vợ chồng anh.

Nhưng càng hi vọng bao nhiêu thì lại càng thất vọng bấy nhiêu. Đầu năm 2018, bé Anh Thi 11 tháng tuổi thì bắt đầu có dấu hiệu bị bệnh. Phải mất một tháng ròng, đưa con đi khắp các bệnh viện, con mới được chẩn đoán ra bệnh ung thư tế bào mầm cùng cụt, ác tính.

Bé Anh Thi xinh như thiên thần, không may mắc phải bệnh hiểm nghèo.

Không có đau đớn nào diễn tả hết được cảm xúc của vợ chồng anh. Do nghỉ việc chăm con quá nhiều, vợ anh mất việc. Một thời gian sau, hạn mặn, dịch covid cùng lúc tác động khiến Tiền Giang cũng bị ảnh hưởng. Anh Tính cũng mất việc.

Hằng tháng vừa phải trả tiền nhà trọ, tiền thuốc cho bé Bảo, thêm tiền hóa trị cho Anh Thi, cả hai vợ chồng phải làm cật lực cũng chưa đủ. Vay mượn tứ phương, từ anh em họ hàng đến những người quen biết, nợ nần chồng chất. Khi không còn đường xoay sở, vợ chồng anh nhờ đến Báo VietNamNet như là cứu cánh cuối cùng.

Bé Anh Thi vui vẻ bên anh trai.

Bài viết “Con trai bại não, con gái ung thư, gia đình nghèo lâm vào bế tắc” đã lay động nhiều tấm lòng nhân ái. Số tiền 68.265.000 đồng đã được mạnh thường quân gửi tới tài khoản của Báo để ủng hộ cho 2 con chữa bệnh.

Nhận được số tiền, anh Tính xúc động nói: “Báo VietNamNet chính là tấm phao cứu sinh của gia đình tôi. Gia đình tôi vô cùng biết ơn Quý Báo và các mạnh thường quân đã giúp đỡ để gia đình vượt qua khó khăn”.

Khánh Hòa